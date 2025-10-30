Kiraboltak egy aranyfinomítót Franciaországban, de a rendőrök utolérték a tetteseket

Fényes nappal, csütörtök délután hosszú lőfegyverekkel felszerelt támadók robbanóanyagokat használva betörtek egy aranyfinomító laboratóriumba, majd autóval elmenekültek Lyonban.
A közösségi médiában terjedő videón a szomszédok rögzítették, amint egy heves robbanás után lángokban áll az épület, amelyen a Pourquery Laboratories logója látható, előtte pedig egy kék villogóval felszerelt fehér furgon parkol.
A felvételeken három fegyveres személy látható, egyikük sapkát és narancsszínű karszalagot visel, egy másik csuklyában egy létrát cipel, amelyet átdobnak a cég fémkerítésén. A felvételt készítők riasztották a rendőröket, akik azonnal a helyszínre vonultak. Az elkövetők ezután próbáltak meg elmenekülni.
Az öt feltételezett elkövetőt még csütörtökön letartóztatták, és a zsákmányt is sikerült visszaszerezni.
Ugyanebbe az aranyfinomítóba már májusban is megpróbált betörni négy ember, akik úgy jutottak be az épületbe, hogy azt állították, szállítmányt hoztak. Miután a dolgozók riasztották a rendőröket, stílusosan egy Porscheval próbáltak elmenekülni, amit pár kilométerrel később felgyújtottak.
Október 19-én a világ leglátogatottabb múzeumából, a párizsi Louvre-ba fényes nappal, négy tolvaj tört be, és 88 millió euró értékű ékszert vitt el. (Lefigaro)
