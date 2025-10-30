Kirakják a windsori kastélyból András herceget, és megfosztják hercegi címétől, rangjától és kitüntetéseitől is

András herceg el kell hagynia windsori otthonát, a Royal Lodge-ot, miután hivatalos felszólítást kapott a bérleti szerződés felmondására, közölte a Buckingham-palota.

Károly király „hivatalos eljárást indított András herceg címének, rangjának és kitüntetéseinek megvonására”, aki ezentúl Andrew Mountbatten Windsor néven lesz ismert, közölte a palota.

A palota azt írta, hogy ezeket a lépéseket annak ellenére szükségesnek ítélik, hogy András eddig tagadta az ellene felhozott vádakat.

Fotó: JOHN THYS/AFP

„Őfelsége egyértelművé kívánja tenni, hogy gondolataik és legmélyebb együttérzésük a bántalmazás minden formájának áldozataival és túlélőivel voltak és maradnak” - írták.

A BBC úgy tudja, András herceg a norfolki Sandringham magánbirtok egyik ingatlanába költözik, amelyet a király magánfinanszírozásával tartanak fenn. András volt feleségének is el kell hagynia Windsort, de neki magának kell megoldania a lakhatását. Andrásnak a lehető leghamarabb költöznie kell. A király döntését a walesi herceg is támogatta.

Előzmény

Nem rég derült ki, hogy András herceg a Royal Lodge-ban vendégül látta Jeffrey Epsteint, Ghislaine Maxwellt és Harvey Weinsteint. A világ legrosszabb hírű vendégei közé tartozó trió 2006-ban, Beatrice hercegnő 18. születésnapi álarcosbálja alkalmából járt a birtokon, mindössze két hónappal azután, hogy az Egyesült Államokban elfogatóparancsot adtak ki Epstein ellen egy kiskorú szexuális zaklatása miatt.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy Epstein, Maxwell és Weinstein a windsori kastélyban vettek részt az ünnepségen, de eddig nem volt ismert, hogy előtte András herceg magánotthonában, az állami tulajdonban lévő, András által gyakorlatilag ingyen használt windsori rezidencián, a Royal Lodge-ban is vendégeskedtek.

Úgy tudni, Epsteinék a fő esemény előtt jártak itt, maga a születésnapi bál a Windsor-kastély dísztermeiben zajlott, pezsgős fogadással és bankettel. Epsteint nyolc nappal az esemény után tartóztatták le Floridában.

András herceg, Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

András herceg a hónap elején lemondott rangjairól és tiszteletbeli címeiről, miután Virginia Giuffre posztumusz megjelent memoárja újra a figyelem középpontjába helyezte Epsteinhez fűződő kapcsolatát. Giuffre azt állítja, hogy három alkalommal létesített szexuális kapcsolatot a herceggel, egy alkalommal Epstein és „nyolc másik fiatal lány” jelenlétében. A herceg 2022-ben peren kívül megállapodott Giuffre-rel, de továbbra is tagad minden vádat. (Guardian)