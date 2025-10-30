Orbán: Eldöntöttük, hogy lesz 14. havi nyugdíj

Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában azt mondta, hogy a hosszúra nyúlt szerdai kormányülésen eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj. Most pedig az intézkedés bevezetési rendjén dolgoznak.

A Fidesz már a 2006-os (!) kampányban megígérte a 14. havi nyugdíjat, az elmúlt 15 évben azonban mégsem sikerült teljesíteni az ígéretet.

A javaslatot október 15-én dobta be újra Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, „ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk nagyon kőkeményen, hogy megvalósítható legyen.” Egy nappal később már Orbán Viktor is azt írta, hogy „gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon”.

A miniszterelnök mai bejelentését Magyar Péter „szokásos fideszes kampányhazugságnak” nevezte. A Tisza Párt elnöke azt írta, hogy „Orbán Viktor 19 év után ma újra beígérte a 14. havi nyugdíjat. De két évtized után már azt sem tudja mikorra vezetné be.”