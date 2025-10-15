Lázár a brüsszeli kémügyről: Ha ezt tette volna a magyar hírszerzés, akkor kitüntetném őket, és nem lecseszném

Lázár János dicséretes vállalkozásként beszélt a brüsszeli kémügyről kedd délutáni kaposvári lakossági fórumán. Múlt héten a Direkt36 számolt be róla, hogy 2015 és 2017 között Magyarország hírszerzői uniós tisztviselőket céloztak meg Brüsszelben, ekkor épp Lázár felelt a titkosszolgálatokért. A lap beszámolója szerint egyébként ez nem éppen dicséretes ügy volt, lévén a magyar szolgálatok gyorsan lebuktak. A kémügy ráadásul Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő szerint egy Magyarország elleni lejárató kampány része, amelyet külföldi titkosszolgálatok szerveztek.

Fotó: Bankó Gábor/444

Nyilván nem emlékszem arra, hogy pontosan mi történt, mert rossz képességű ember vagyok, nem tudom pontosan felidézni, de nekem az a dolgom, hogy megvédjem a hazámat. Ha netán azt tette volna a magyar hírszerzés, és összeszedve minden bátorságát és felkötve a gatyaszárát, hogy elment volna Brüsszelbe, és meg akarta volna tudni, hogy akarnak nekünk ártani, akkor kitüntetném őket, és nem lecseszném. Mert ez a dolguk, hogy megvédjék a hazájuk érdekeit. Ha ezt tették volna, akkor ezért dicséret és nem szidalom, meg nem botrány és újságcikk jár. Az a dolguk, hogy megvédjék az ország függetlenségét

– mondta Lázár, aki magától hozta szóba az ügyet, amikor arról kérdezték, megtámadhatja-e Oroszország Európát. Erről egyébként az építésügyi miniszter azt mondta, nem tart tőle, hogy bekövetkezne, hiszen három év alatt „Ukrajna 20 százalékát tudták csak elfoglalni.” Azt is hozzátette, hogy itt senki nem szereti az oroszokat, itt senki nem kívánja a háta közepére az oroszokat. „Ez pénzről és üzletről szól” – mondta, az állítólagos olcsó energiára utalva. A miniszter belebegtette továbbá a 14. havi nyugdíj lehetőségét is: „Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk nagyon kőkeményen, hogy megvalósítható legyen.” (via 24.hu, Blikk)