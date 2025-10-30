Rudas: csak Vitézyék és a Tisza támogatta volna a kötényes fürdés visszaállítását, ami így nem ment át

A kormány által Budapest számlájáról levont 6,2 milliárd, illetve a Sziget jövője körüli vita gyakorlatilag minden más témát lesöpört az asztalról szerdán - már ami a fővárosi ügyeket illeti -, így elsikkadt az a Fővárosi Közgyűlés azon döntése is, miszerint a Rudasban nem állítják vissza az egész napos kötényes fürdés lehetőségét.

Október elsejétől drasztikusan csökkent a Rudasban a nem koedukált fürdési lehetőségek időtartama: míg korábban keddenként az egész nap kizárólag a nőké volt (a maradék négy hétköznap pedig férfinap volt), ekkortól az idősávot reggel 6 és délelőtt 10:45 közé korlátozták be.

A váratlan átszervezés miatt tiltakozás indult, erről beszélgettünk a Tyúkól októberi adásában is, ami itt hallgatható meg:

Az ügyet Vitézy Dávid mint a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési bizottság elnöke felkarolta, és a közgyűlés elé olyan javaslatot terjesztett be, amely többek közt visszaállítaná a tradicionális fürdési lehetőséget a Rudasban „a két nem vonatkozásában összesen legalább heti három munkanapon”, továbbá azt is javasolta, hogy a Zsigmondy-kártya legyen érvényes egy harmadik fürdőben, legyen tovább nyitva a Lukács és legyenek új viselkedési szabályok a fürdőkben.

Javaslatot nyújtott be Karácsony Gergely főpolgármester is, az ő előterjesztésében az szerepelt, hogy a Rudas „a hét első három napján (hétfő, kedd, szerda) egésznapos kötényes fürdőzési renddel üzemeljen”.

„Itt most egy nagyon jelentős pénzügyi hatással bíró döntés meghozatalára készülünk” - mondta a javaslatokról szóló vita kezdetén Karácsony Gergely főpolgármester. Hangsúlyozta azt is, hogy a BGYH (a fővárosi fürdőket fenntartó Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.) ugyan egyrészről nem közszolgáltatásokat lát el, másrészről viszont „az egyedüli olyan fővárosi cég, amely osztalékot fizet és hozzájárul a főváros költségvetési helyzetének javításához.”

Karácsony felvetette azt a szempontot is, hogy miközben a tradicionális fürdőzés egy nagyon fontos kulturális érték, van egy „viszonylag szűk kör, aki ebben személyesen is érintett”, és nagyjából ugyanezzel, mármint a kötényes fürdési lehetőséget igénybe vevők szűk körével érvelt Baranyi Krisztina (MKKP-fakció) is.

A Karácsony által benyújtott előterjesztésben szerepel az is, hogy amennyiben heti 3 hétköznapon visszaállna a tradicionális fürdőzési lehetőség, az „a jelenlegi helyzethez képest éves szinten 363 millió forinttal” csökkentené a BGYH eredményét.

Erre reagálva a vitában Vitézy elmondta, hogy ezek a számok nincsenek validálva.

„A Gellért bezárása után az átáramló látogatóforgalomból számolta ki ezt a többletbevételt, és most azt mondja, hogy ezt a többletbevételt elveszítjük. De itt egy teszt nincs igazolva, mert soha nem volt ilyen nyitvatartás” - fogalmazott. Vitézy szerint ezek a számok „túlzó, felpumpált számok”, és nem lehet azzal érvelni, hogy a Gellértből kiszorult turisták inkább be sem mennének a Rudasba, ha a törökfürdőben kötényes nap van, mert még mindig mondhatják akkor azt, hogy elmennek a wellness részlegbe, ami mindig is koedukált volt, és annak a szolgáltatásait veszik igénybe.

Kiss Ambrus szerint az sincs validálva, hogy ezek felpumpált számok. Szerinte az október első 18 napjában megjelent pluszforgalomban lehet persze, hogy „benne van az időjárás”, vagy valamilyen rendezvény miatt több volt éppen a turista, és azok nyomták fel a látogatószámot, de összességében mégiscsak az van, hogy azután, hogy megszüntették a kötényes napokat, többen váltottak jegyet.

A vitában ugyan nem hangzott el, de a Tyúkólban beszéltünk arról a fontos szempontról is, hogy a női napon sok olyan nő is el tud jutni a törökfürdőbe (és erre kizárólag a Rudasban volt már csak lehetőségük), akik valamilyen okból nem tudnak a koedukált napokon járni. Ez lehet vallási/tradicionális ok, valamilyen egészségügyi probléma, vagy akár az is, hogy valamilyen korábbi trauma miatt egyszerűen nem tudnak férfiak közelségében fürdőzni. Ők tehát ezzel a korlátozással még nagyobb hátrányba kerülnek, a szűkített, reggeli idősáv ugyanis a munkába járóknak meglehetősen nagy nehezítés.

A Fővárosi Közgyűlés végül egyik javaslatot (se Karácsonyét, se Vitézyét) sem támogatta, így - egyelőre legalábbis - biztosan nem állítják vissza a kötényes fürdőzési rendet egyetlen teljes hétköznapon sem a Rudasban.

Vitézy javaslatát a saját frakciója - rajta kívül Gál József és Szilágyi Anna - mellett a tiszás képviselőcsoport 9 tagja - Barna Judit az ülésen még részt vett, a szavazáson viszont már nem - és a Párbeszéd-frakcióból Barabás Richárd támogatta.

A szavazás után Vitézy a 444-nek azt mondta: fontos ügyről van szó, így mindenképpen folytatni fogja a küzdelmet.

Utóbb a Facebookon Fidesz-DK-Karácsony háttéralkuról írt, és úgy fogalmazott:

„Másképp fogalmazva: a két párt az egész tárgyalási folyamatot végigsunnyogva, álláspontját nem felvállalva végül a turisták, a profitérdek és a gazdasági háttér oldalára állt a budapesti fürdőzőkkel és a hagyományokkal szemben.”