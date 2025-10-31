Adam Driver a budapesti Flippermúzeumban járt

„A tengerészből lett színész, a kortárs mozi talán legizgalmasabb arca” – írta a budapesti Flippermúzeum Adam Driver színészről, aki jelenleg a magyar fővárosban van, és a múzeumba is ellátogatott.

Driver 2012-ben, az HBO-s a Csajok című sorozattal futott be, azóta rengeteg filmben játszott, többek között a 2014-es A 40 az új 20-ban, a Paterson című Jim Jarmusch-rendezésben, valamint Scarlett Johansson mellett Noah Baumbach Házassági történetében. Legismertebb szerepe Kylo Ren, az új Star Wars-trilógia főgonosza.

„A képen egy laza és barátságos, flipperkedvelő Adam Driver, szerelő barátaink körében” – írta a Flippermúzeum, amit tavasszal Európa második legjobb flipperes helyének választották meg. (via HVG)