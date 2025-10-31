Bepánikoltak a szlovákok, hogy megbüntethetik őket, ha futnak a busz után

Új jogszabály lép életbe Szlovákiában 2026. január 1-jétől, amelynek célja, hogy csökkentsék a baleseteket a járdákon, ennek érdekében 6 km/h-s sebességkorlátozást vezetnek be. A bejelentés derültséget és zavart keltett a közösségi médiában, többen azon tűnődtek, hogy megbírságolhatják-e őket, ha futniuk kell a busz után.

A helyzetet a szlovák rendőrségnek kellett tisztáznia, rögzítették, hogy a törvénymódosítás a gyalogosokra nem vonatkozik.

Fotó: ROBERT NEMETI/Anadolu via AFP

Rastislav Polakovic főkapitány-helyettes azt mondta: „A szabály a görkorcsolyát, rollert, gördeszkát, sílécet vagy hasonló sporteszközt használókra, valamint a legalább 10 éves kerékpárosokra és kísérőikre vonatkozik.”

„A fő cél a járdák biztonságának növelése az egyre gyakoribb balesetek miatt” – mondta a módosítás benyújtója, Ľubomír Vážny, Robert Fico miniszterelnök baloldali-populista Smer pártjának tagja.



A módosítást az ellenzék, a nem kormányzati szervek és politológusok is bírálták.



„Csehországban ezt a problémát azzal kezelik, hogy kitiltják a járdákról a robogókat és az elektromos kerékpárokat, míg a szlovák megközelítés meglehetősen bizarr jogszabályhoz vezetett” – mondta egy politológus. A Cyklokoalícia (Kerékpáros Koalíció) kerékpáros érdekvédelmi csoport szerint a jogszabály problémás, mert a 10 év alatti gyermekeket – akik most kerékpározhatnak a járdán – a közútra kényszeríti. (Politico)