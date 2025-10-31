Földhöz vágta síró kisfiát, 14 év fegyházat kapott első fokon a pécsi nő

Tizennégy év fegyházra ítélt a Pécsi Törvényszék pénteken egy nőt, aki két évvel ezelőtt Pécsen megverte és a földhöz vágta hároméves fiát, ezzel halálos sérüléseket okozva neki. Az apára 10 év fegyházbüntetést szabtak ki – derül ki a bíróság közleményéből.

A pár 2019-től élt együtt, és nevelte a nő korábbi kapcsolataiból született három gyerekét, valamint közös, ám két és fél éves koráig gyermekotthonban lakó kisfiát. A nő gyakran megharagudott a fiúra, mert lassan fejlődött, többször bántalmazta őt, és erről az apa is tudott.

A nő 2023. október 18-án meglátogatta az apját a kórházban, közben nagyobb gyermekétől üzenetet kapott, hogy a kicsi nagyon sír, rázza a kiságyat. A nő válaszüzenetében jelezte, ezért ököllel fogja ütni a kisfiút, „kinyírja”, ha hazaér.

Az anya hazaérkezve a gyermeket a mellkasánál, a nyakánál megragadta, többször megütötte, leszorította, majd az ágyból kiemelve úgy vágta földhöz, hogy a kisfiú a fejét a padlóba verte.

Bár a többi gyermeken kívül az apa is otthon volt, semmit sem tett, hogy megfékezze élettársát, közömbös maradt.

A nő a bántalmazás után megpróbálta a gyermeket egy asztmainhalátorral lélegeztetni, de nem járt sikerrel, és lefektette az egyik szobában.

A kisfiú állapota aggasztó volt, de sem az anyja, sem az apja nem hívott orvost. A mentőket másnap a családdal a lakásban élő és éppen hazatérő egyik férfi értesítette, de a gyermek életét már nem lehetett megmenteni.

A bíróság az anyát és az apát egyaránt 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek, és rendelkezett arról, hogy fegyházbüntetésükből nem bocsáthatók feltételes szabadságra.

Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, a vádlottak és védőik felmentésért, valamint enyhítésért fellebbeztek, így az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.