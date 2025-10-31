Három férfi felváltva erőszakolt meg egy 18 éves nőt Szegeden

Három férfi, négy órán keresztül, felváltva erőszakolt meg egy 18 éves nőt Szegeden, az elkövetőket egy nap alatt elfogták, közölte a Rendészeti Államtitkárság. A beszámoló szerint a 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel a Széchényi térről ragadták magukkal egyikük bérleményébe 18 éves áldozatukat, akihez egy férfi ismerőse csatlakozott.

„A fiatal nőn hárman, négy órán keresztül élték ki alantas nemi vágyukat. Az ismerős félelmében nem sietett az áldozat segítségére, elmondása szerint egy számítógépen játszott, és közben mobiltelefonjával készített felvételt a lakásban történtekről”

– írták. Az erőszak után két férfi egy buszmegállóig kísérte a lányt, aki „aljas meggyalázásáról fájdalmaiból, orvosi vizsgálatát követően, ismerősétől, majd a közösségi médián keresztül kapott üzenetből szerzett tudomást.”

Az egyik elkövető üzenetben közölte vele, „hogy bár egyikük sem használt óvszert, nyugodjon meg, nem lesz terhes.”

Az elkövetőket a rendőrség alig egy nap alatt azonosította és elfogta, a bíróság azóta elrendelte letartóztatásukat.