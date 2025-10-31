Jövőre rendezik az első futópad-világbajnokságot, te is elindulhatsz, de az egész erősen reklámszagú

2026-ban rendezik meg az első futópados világbajnokságot, ötkilométeres távon. Nem valamilyen világbajnokságnak tituált gagyi eseményről van szó abban az értelemben, hogy az eseményt maga a World Athletics, vagyis a Sebastian Coe vezette atlétikai világszövetség szervezi. A dolog ugyanakkor annyiban reklámszagú, hogy csak Technogym márkájú gépeken lehet versenyezni.

A lebonyolítás a következő lesz:

az említett cég termékeit használó edzőtermekben bárki próbálkozhat az 5 kilométeres távon, legyen amatőr vagy profi atléta, bárhol a világon. Az eredményeket automatikusan feltöltik, a buli kedvéért lesz folyamatosan frissülő real time világranglista is. A különböző korcsoportokba tartozó versenyzők előbb regoinális döntőkbe juthatnak, ezekből a 10 legjobb női és férfi versenyző jut majd be a világdöntőbe, ahol 100 ezer dollárt osztanak ki pénzdíjként. Ennek időpontját még nem közölték. A világszövetség a legjobbaknak szabadkártyát ad egyes, általa szervezett viadalokra.

Evezőpados vébé már 2018. óta létezik és rendeztek már szobakerékpáros világbajnokságot is.