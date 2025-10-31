Rejtett kamerákon keresztül kukkolta a főbérlő, ahogy fürdenek a bérlői

Egy egyetemi hallgató egy éjjel arra lett figyelmes az olaszországi L’Aquilában, hogy egy apró kamera van az albérlete fürdőszobatükrébe rejtve. Értesítette a rendőrséget, akik aztán a lakás bérbeadójának további 15 ingatlanjában találtak kamerákat.

Az 56 éves férfi ezeket zuhanykabinok fölé szellőzőnyílásokba, vagy lámpákba rejtette, de volt, hogy kis falba fúrt lyukakba rejtett kamerákon keresztül kukkolta a szobákat.

A nyomozók a férfi telefonján találtak egy applikációt, ezen keresztül irányította a kamerákat és nézte a felvételeket. A Corriere della Serra értesülései szerint nem lehet kizárni, hogy a férfi feltöltötte a videókat a netre.

Ezen a videón látszik, ahogyan a rendőrök leszerelnek néhány kamerát:

A férfivel szemben a magánszféra megsértése miatt emeltek vádat. Jelenleg még vizsgálják, hogy a korábbi bérlők is érintettek-e a megfigyelésben. (via Spiegel)