A hercegi címétől megfosztott Andrásnak nem kell kapkodnia a költözéssel

Az eddig kommunikáltnál később költözhet ki a hercegi címétől megfosztott András (új, polgári nevén Andrew Mountbatten Windsor) windsori otthonából, a Royal Lodge-ból - tudta meg a BBC.

András a király magánfinanszírozásából fenntartott norfolki Sandringham magánbirtok egyik ingatlanába költözik majd, de palotai informátorok szerint azért csúszik minden, mert a királyi család az ünnepi időszakot hagyományosan azon a birtokon tölti, így elkerülnék azt a kínos helyzetet, hogy András a közelben legyen.

A volt hercegnek elég a jövő év elején átköltöznie az egyébként 80 négyzetkilométernyi magánbirtok egyik ingatlanába.

András, még hercegként Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Noha a hercegi címtől megfosztotta Károly király, a trónöröklési listáról nem távolítják el. Ez az eljárás elég bonyolult, és parlamenti döntésre is szükség lenne hozzá. Keir Starmer miniszterelnök az MTI tudósítása szerint egyértelművé tette, nincsenek törvénymódosítási terveik, a parlamenti vitára rendelkezésre álló időt nem erre akarják felhasználni, különben is valószerűtlen, hogy András valaha is a trón közelébe kerüljön.

Andrást magánéleti botrányai miatt fosztották meg címétől: Virginia Giuffre azzal vádolta meg a herceget, hogy tizenéves korában szexuálisan bántalmazta. Ezt András tagadta, de peren kívüli megállapodással fizetett a nőnek. Később kiderült, 8 nappal a letartóztatása előtt a windsori otthonában látta vendégül Jeffrey Epsteint.