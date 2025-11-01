Droggal kapták el a rendőrök T. Dannyt

Kábítószer-birtoklás ügyében indított eljárást a rendőrség T. Dannyval szemben - erősítette meg Horváth László drogbiztos a Blikk korábbi értesülését. A lap szerint Telegdy Dániel az utóbbi hetekben többször járt a Pest megyei Maglódon, hogy drogokat vegyen, amiből ő és a környezetéből mások is – barátok, ismerősök – fogyasztottak.

A rendőrség a lapnak azt válaszolta, hogy két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja. A drogbiztos azzal kommentálta a történteket, hogy „az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni”.