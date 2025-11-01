Hiába tiltotta be a zebegényi polgármester a Halloweent, megcsinálták illegálban

Képünk illusztráció Fotó: QUENTIN TOP/Hans Lucas via AFP

Miután a zebegényi polgármester betiltotta a főtérre meghirdetett családi tökfaragást arra hivatkozva, hogy a „haláltökök” veszélyesek a gyerekek lelki fejlődésére, néhányan egy flashmob keretében mentek szembe a tiltással.

Egy helyi csoportból származó kép szerint a főtéren este több kifaragott tök világított.

A Telex riportja szerint ebben az akcióban kevesen vettek részt, de volt egy kis balhé, ugyanis valaki lefotózott egy nőt egy tökkel a kezében, mire az egyik résztvevő szerint rendőrt hívtak ki. Egy rendőrautó el is gurult arra, de a kedélyek hamar lecsillapodtak.

A hivatalosan meghirdetett eseményt egy családi ház kertjébe tették át, amiről a polgármester azt mondta, az, hogy ki mit csinál az udvarán, már nem tartozik másra, kivéve, ha avart éget.

Ferenczy Ernő arról is beszélt, nem a gyerekek vagy a a tökfaragás ellen lépett fel, a Halloween-ünnepet nem akarta beengedni Zebegényre. Szerinte ez nem tartozik bele a magyar-sváb település identitásába. Azt mondta, „én is faragok tököt, imádom a tököt, de nem vések bele horrorisztikus arcokat”, később pedig arról beszélt, ő sem megy Izraelbe betlehemezni.