Tízezrek vonultak utcára az újvidéki tragédia évfordulóján

Tízezrek vonultak utcára szombaton Újvidéken, hogy arra a 16 emberre emlékezzenek, akik tavaly ilyekor haltak meg, amikor a város vasútállomásának teteje rájuk omlott.

Fotó: RUSMIR SMAJILHODZIC/AFP

A tragédia után tüntetéshullám indult a korrupció és a felelősségre vonás hiánya miatt, amit sokan a katasztrófa fő okának tartanak. Az elmúlt hónapokban országszerte zajló tüntetések megingatták Aleksandar Vučić elnök hosszú ideje tartó hatalmát, és korai választások kiírását követelik.

Fotó: MAXIM KONANKOV/NurPhoto via AFP

A felvonulók autókkal, buszokkal és gyalog érkeztek az ország északi részén fekvő Újvidékre, ahol a baleset történt – sokan közülük hosszú utat tettek meg. A város egyik fő sugárútja zsúfolásig megtelt emberekkel. Magyar diákok is szerettek volna csatlakozni a megemlékezőkhöz, de a szerb határőrök „nemzetbiztonsági fenyegetésre” hivatkozva nem engedték be őket.

Fotó: MAXIM KONANKOV/NurPhoto via AFP

Az áldozatok emlékére 16 perces néma megemlékezést tartottak (minden áldozat emlékére egy percet) 11:52-kor, pont abban az időpontban, amikor a tető 2024. november 1-jén, felújítási munkák közben beomlott. Az egyik áldozat gyászoló édesapja, feketébe öltözve, órákon át némán állt, tekintetét lánya nevére szegezve, ami a többi áldozatéval együtt az állomás kerítésére volt felerősítve.

Az 1964-ben átadott épületet 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt, júliusban jelentették be, hogy az épület használható. Az Újvidéki Főügyészség december végén emelt vádat 13 ember, köztük Goran Vesic lemondott építésügyi miniszter és Jelena Tanaskovic, a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra volt igazgatója ellen az újvidéki vasútállomás leomlása miatt. (Reuters)