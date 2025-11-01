Több ezren tüntettek a brazil rendőrség leghalálosabb akciója ellen

Fotó: CRIS FAGA/NurPhoto via AFP

Több ezer tüntető gyűlt össze a riói favelában, ahol a héten a brazil történelem leghalálosabb rendőri akciója zajlott. A tüntetők vizsgálatot követeltek a gyilkosságok miatt.

Keddi rendőri razzia során legalább 121 ember meghalt (más források legalább 132 áldozatról számoltak be), közülük négyen rendőrök voltak. Az akció során több tucat megcsonkított holttestet dobtak ki az egyik favela bejáratánál.

A tüntetők transzparenseken üzenték, hogy a szegénynegyedekben élők is számítanak. Az Amnesty International brazil igazgatója, Jurema Werneck arról beszélt, mindannyian le vannak sújtva, szomorú látni, mi történik a közösségeikben, és szörnyű, amin az ott élőknek keresztül kell menniük.

A biztonsági vezetők nem sokkal korábban kiálltak az akció mellett, Felipe Curi polgári rendőrfőnök pedig arról beszélt, ez jogos válasz volt a helyi drogkartellel szemben. A rendőrségi akció másnapján Cláudio Castro helyi kormányzó kijelentette: biztos abban, hogy a műveletben kizárólag bűnözőkkel végeztek egy erdős térségben. „Nem gondolom, hogy bárki az erdőt járta volna a konfliktus napján. Az igazi áldozatok a rendőrök voltak."

A város két, a nemzetközi repülőtérhez közeli szegénynegyedében, Penhában és Alemaóban a Comando Vermelho nevű bűnbanda elleni razziában a biztonsági erők mintegy 2500 tagja vett részt, helikoptereket és páncélozott járműveket is bevetettek. Mintegy 80 gyanúsítottat fogtak el a hatóságok.

A banda tagjai barikádokat emeltek a környéken, hogy megakadályozzák a biztonsági erők behatolását a területre, és a negyedek bizonyos részein drónokról bombákat is dobtak a hatóság embereire. A Comando Vermelho az egyik legnagyobb és legrégibb, a többi között kábítószer-csempészettel is foglalkozó bűnszervezet Brazíliában. (Guardian, MTI)