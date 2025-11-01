Visszafogottan reagált a magyar külügy arra, hogy magyar diákokat minősítettek nemzetbiztonsági fenyegetésnek a szerb határon

Sem a szabadkai főkonzulátusunkra, sem a belgrádi nagykövetségünkre, illetve a Külügyminisztériumhoz sem érkezett semmilyen panaszbejelentés magyar állampolgárok részéről - reagált a magyar külügy arra, hogy a szerb hatóságok több magyar diákot visszafordítottak a határról, mert az újvidéki megemlékezésre akartak eljutni. Két lányt fehérneműre is levetkőztettek. A magyar diákok belépését arra hivatkozva tagadták meg, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek a szerb államra.

A külügyi szóvivő szerint a szerb hatóságok szintén nem tettek bejelentést az irányunkba. Amennyiben bejelentés érkezik bármely fél részéről, természetesen megtesszük a szükséges lépéseket. Amikor múlt csütörtökön az osztrák hatóságok nem engedték be a Fradi szurkolóit szállító vonatot Ausztriába, Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet, magyarázatot kérve.

„Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot. [...]Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat” - írta abban az ügyben a külügyminiszter. Később kiderült, hogy a szurkolókat szállító vonatot azért nem engedték tovább, mert a fradisták tűzijátékokat és pirotechnikai eszközöket gyújtottak meg.