Donald Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát

Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Donald Trump katonai beavatkozással fenyegette meg a legnépesebb afrikai országot, Nigériát. Az elnök arra utasította a Pentagont, hogy készüljenek fel egy lehetséges katonai akcióra, arra az esetre, „ha a nigériai kormány tovább engedi keresztények meggyilkolását”. Trump mindezen felül az Egyesült Államokból Nigériába érkező segélyek teljes leállítását is bejelentette.

Az Egyesült Államok pár héttel ezelőtt változtatta meg Nigéria besorolását „különös aggodalomra okot adó országra”, ami a keresztény vallású emberek üldöztetését illeti.

Nigériában a muszlim lakosság szűk többségben van, de az ország területileg is megosztott. Az északi részén alapvetően iszlám vallásúak, délen keresztények élnek.

Az országban több iszlamista terrorszervezet is aktív, ezek közül a legismertebb a Boko Haram. Az elmúlt években ezek a szervezetek több ezer keresztény nigériait mészároltak le, de pont a Boko Haram is inkább északon aktív, és emberi jogi szervezetek szerint az áldozatai többsége muszlim.

Nem világos, miért kattant be Trumpnál a nigériai keresztények ügye, de már az első elnöki ciklusában is foglalkozott a témával, és azt lehet tudni, hogy amerikai keresztény csoportok lobbizták ezzel nála. (via Reuters, ORF)