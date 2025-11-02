Gyereknek kinéző szexbabák miatt jelentették fel a Sheint Franciaországban

A francia fogyasztóvédelem feljelentette a kínai Sheint, mert gyereknek kinéző szexbabákat árultak online piacterükön. A hatóság az ügyészség mellett értesítette a francia médiahatóságot is. A Shein közölte, hogy a kifogásolt termékeket azonnal eltávolították, és belső vizsgálat indult annak feltárására, miként tudták az eladók megkerülni az ellenőrzést.

Fotó: Rokas - stock.adobe.com

A Sheint más országokban is egyre gyakrabban bírálják, uniós szabályoknak nem megfelelő termékek és kereskedelmi gyakorlatok miatt. Júliusban a francia fogyasztóvédelem 40 millió eurós (15,5 milliárd forint) bírságot szabott ki a vállalatra félrevezető árazás miatt. Májusban az Európai Bizottság és tagállami hatóságok fogyasztóvédelmi jogsértésekről értesítették a platformot, többek között fogyasztók megtévesztése és kamu kedvezmények miatt.

A kiskorúakat ábrázoló pornográf tartalom elektronikus terjesztése Franciaországban akár hét évig terjedő szabadságvesztéssel és 100 000 eurós (mintegy 40 millió forint) pénzbírsággal büntethető. A hatóság szerint további probléma, hogy a platformon felnőtt kinézetű szexuális segédeszközök is elérhetők lehetnek akár kiskorúak számára is, ami szintén sérti a francia jogot. (Politico)