Aki a szilvásváradi Fátyol-vízeséshez kirándulna, ne most tegye: az aszály miatt alig maradt víz a Szalajka-patakban

Kiszáradt a Szalajka-patak felső része a tartósan csapadékszegény időjárás miatt, írja a Tiszafüred Időjárás fb-csoportban Járdán Tamás. A bejegyzés szerint a Fátyol-vízesés éppcsak csordogál, miközben a Felső-tó vízállása több méterrel alacsonyabb a megszokottnál. A poszt írója november 1-jén járt a helyszínen, ahol videót is készített:

Vannak fotók is, egyet megmutatunk, a többit itt lehet megnézni.

Forrás: Járdán Tamás, Tiszafüred Időjárás fb-csoport

Járdán Tamás azt írja, ha nem jön hamarosan kiadós eső, a helyzet tovább fog rosszabbodni. A patak lentebbi szakaszán már jobb a helyzet, azonban ott is alacsony a vízszint. (via Időkép)