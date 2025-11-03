Az október 5-ei győztest legyőzte a kihívója a megismételt választáson Tiszaburán, de a vesztes nem nyugszik bele az eredménybe

belföld
Fekete Zsigmond kapta a legtöbb szavazatot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán, ahol meg kellett ismételni az október 5-ei időközi önkormányzati választást jogszabálysértés miatt – derül ki a Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatokból.

A megismételt szavazáson Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) 863, a korábbi választáson győztes Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület-ORFME) 729 szavazatot kapott.

Fekete Zsigmond
Fotó: Németh Dániel/444

A választási névjegyzékben 1959-en szerepeltek, közülük 1592-en vettek részt és szavaztak érvényesen ezúttal.

Vavrik Géza a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: a megismételt választáson annyi szabálytalanság történt, hogy most ők fognak „óvni”.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen október 5-én polgármestert és hattagú képviselő-testületet választottak a helyiek, mert korábban a testület a feloszlásáról döntött. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi választási bizottság (tvb) megállapította, hogy „a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta”, ezért elrendelte az október 5-ei szavazás megismétlését. A bizottság egy csatolt videót értékelve megjegyezte: még a polgármesterjelöltek is úgy vélték, hogy „számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak”.

A szavazás megismétléséről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta.

A megismételt szavazáson Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME) és Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége – CIKöSZ) indult polgármester-jelöltként, Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ) visszalépett.

Vavrik Géza
Fotó: Németh Dániel/444

A Szabad Európa tényfeltárása már az október 5-ei első választás előtt jelezte, hogy baj lesz, a visszaéléseket hosszan lehetne sorolni – írtuk múlt heti riportunkban. A szavazatokat pénzért, akár 50 ezer forintért adták-vették, volt, hogy a kamera előtt. Embereknek elvették a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját, nehogy hamarabb leszavazzanak „rossz helyre”. A szavazókörökben nem a fülke magányában, hanem nyíltan voksoltak, sokszor egy segítő mutatta, hova kell pontosan tenni az ikszet. Tömegével indították a kamujelölteket. (via MTI)

belföld szabálytalanságok tiszabura választás
