Elárverezik a legendás Cattelan-aranyvécé másodpéldányát, az induló ár csekély 10 millió dollár

Árverésre bocsátják november 18-án Maurizio Cattelan America c. alkotásának másodpéldányát, írta hétvégén a BBC. A mű egy szabályos vécékagyló, ami annyiban mégsem szabályos, hogy tömör, 18 karátos aranyból készült, és több mint 100 kilogramm a súlya. Ettől eltekintve rendeltetésszerűen is használható.

Az első verzióját használták is: ezt 2016-ban állították ki a New York-i Guggenheim múzeum nyilvános mosdójában. Igen népszerűnek bizonyult, a becslések szerint több mint százezren éltek a lehetőséggel. Később átvitték az egyesült királyságbeli Woodstockba, a Blenheim-palotába, ott állították ki. Ahonnan viszont 2019 szeptemberében ellopták, öt férfi kitépte a helyéről, bepaterolta egy lopott Volkswagen Golfba, majd nyomuk veszett. Bár a feltételezett tetteseket elfogták és évekkel később elítélték, az akkor 4,8 millió font értékűre becsült vécé nem került elő.

Maurizio Cattelan: America Fotó: CHRISTINA HORSTEN/dpa Picture-Alliance via AFP

A Sotheby's aukciósház most azzal állt elő, hogy Maurizio Cattelan 2016-ban három aranyvécét öntetett, és ezek közül a másodikat árverésre bocsátja. Ezt a New York-i Breuer Building egyik fürdőszobájában állítják ki arra a néhány hétre, amíg el nem kel.

Az aukciósház közölte, a világon először a műalkotás kikiáltási árát az aranyban kifejezett súlyának ára határozza meg. Ez most nagyjából 10 millió dollárt, azaz közel 3,5 milliárd forintot jelent. De alighanem lesz ez több is, mire az árverésvezető hármat koppant a kalapáccsal. (BBC)