Legalább 37 embert előállítottak Újvidéken a kormányellenes és kormánypárti tüntetők összecsapása után

Több száz kormányellenes tüntető csapott össze Aleksandar Vučić szerb elnök támogatói­val vasárnap este, nem sokkal az újvidéki tragédia évfordulója után.

Mindkét oldal fáklyákat dobált a fővárosban és Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken (Novi Sad) tartott hétvégi tüntetések végén, miután hónapok óta tartanak a megmozdulások, amiket az váltott ki, hogy senkit sem vontak felelősségre. Az összecsapások megrázták a kormányt, a tüntetők előrehozott választásokat követelnek.

Vasárnap a tüntetők a belgrádi parlament közelében gyűltek össze, hogy támogassák Dijana Hrka éhségsztrájkját, akinek a fia a felújított vasútállomás leszakadt teteje miatt meghalt 16 áldozat egyike volt. Hrka és támogatói a kordonon kívül rekedtek, ami elválasztotta őket attól a sátras területtől, ahol Vučić hívei tartózkodtak – ők már március óta eltorlaszolják a parlament előtti sugárutat.

A Reuters azt írja, a rendőrség beavatkozott, és szétválasztotta a tömeget, miután mindkét oldalról fáklyákat dobtak. Vučić támogatói hangszórókon keresztül zenét is játszottak, ami tovább dühítette a tüntetőket.

A belügyminisztérium másnap közölte, hogy legalább 37 embert tartóztattak le. A vádpontok között szerepelt a „közrend és köznyugalom megzavarása, valamint incidensek okozása be nem jelentett nyilvános gyűlésen”.

Tüntetők 2025. november 1-én a Péterváradi erőd falaira transzparenst feszítenek ki ezzel a felirattal: „Találkozunk holnap, és minden egyes nap, amíg igazság nem születik!” Fotó: Andrej Iszakovics/AFP

Közben hivatalosan is elkezdődött a tanév a szerbiai egyetemeken, miután majdnem egy éven át nem volt oktatás, ugyanis a tiltakozó hallgatók elfoglalták az egyetemek épületeit, és akadályozták a belépést.

Dejan Filipović, a Belgrádi Egyetem oktatási rektorhelyettese a Blicnek azt mondta, az egyetem karai teljes mértékben készen állnak az új tanév kezdetére. Az oktatási miniszter szerint az elmúlt évben okozott kár „mélyebb jellegű”, mivel megingott a bizalom a felsőoktatási intézmények iránt. „A bizalmat fokozatosan kell visszaépíteni, ha ismét előtérbe helyezzük azt, hogy az egyetemek a tudás forrásai és terjesztői. Nincs lehetőségünk arra, hogy újranyissuk a kérdést a múlt évi egyetemi irányításról, a rektorok és dékánok leváltásáról. Nincsenek eszközeim arra, hogy a felelősségi rendszert ténylegesen megvalósítsam. Pénzt biztosítunk, de nincs mozgásterünk a rendszer befolyásolására – ez az akadémiai élet paradoxona” – mondta a Pink Televízióban Dejan Vuk Stanković, aki szerint „újabb blokádok kísérletei” is várhatók az egyetemeken, de nem szeretné, ha az új tanév kezdete „licitálássá válna”.

„Jobb, ha párbeszédet folytatunk az egyetemekkel – erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy minden dékánnal beszéljek. El kell választani a politikát és az oktatást az egyetemeken. Mindenkinek joga van politikai véleményt nyilvánítani, de azt az egyetem falain kívül kell megtenni. Aki nem dolgozik, nem kap fizetést” – mondta Stanković. (Reuters, Szabad Szó)