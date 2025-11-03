Újabb erős földrengés szedett áldozatokat Afganisztánban

Legalább nyolcan meghaltak Afganisztán északi részen egy 6,3-as erősségű földrengésben – írja a BBC. Az áldozatok száma tovább növekedhet, amint haladnak előre a mentési munkálatokkal. A sérültek becsült száma egyelőre száznyolcvan körül van.

A földrengés helyi idő szerint éjjel 1 óra körül rázta meg a Balk tartománybeli Mazár-e Sarifot és térségét. Ez az ország negyedik legnagyobb városa a maga félmilliós lakosságával.

Sérültek egy kórházban az észak-afganisztáni földrengés után, 2025. november 3-án Fotó: ATIF ARYAN/AFP

A város lakói közül sokan az utcákra menekültek – jelentette az AFP –, attól tartva, hogy a házaik összeomlanak.

Nem sokkal korábban, augusztus végén 6,0-s földrengés volt Afganisztán keleti régiójában, ott több mint ezer ember esett a természeti katasztrófa áldozatául. (via BBC)