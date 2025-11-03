Vádat emeltek az ír férfi ellen, aki megölt Budapesten egy amerikai turistát

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 38 éves ír férfival szemben, aki Budapesten megölte „alkalmi”, amerikai nőismerősét.

A főügyészség közleményében ismerteti a vádiratot, amely szerint a férfi a munkája miatt sokat utazott, így érkezett Budapestre 2024. október 28-án. A sértett turistaként jött 2024. október 31-én a magyar fővárosba, ahol 2024. november 4-én este, egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett össze a vádlottal. Hajnalban a sértett „intim együttlét céljából” felment a vádlott VII. kerületben bérelt lakására. Az együttlét során a férfi megkötözte a sértettet, majd bántalmazni kezdte, végül megfojtva kioltotta életét.

A vádlott a telefonjával a sértett bántalmazása során, majd a nő halála után is felvételeket készített az áldozatról.

A ír férfi ezután vásárolt egy nagy méretű bőröndöt, amelyben áldozata holttestét 2024. november 6-án a Balaton környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte és ott elrejtette. Ezután visszautazott Budapestre, ahol a fővárosi rendőrök a következő napon őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség az elfogása óta letartóztatásban lévő vádlottat emberölés bűntettével vádolta meg, és arra tett indítványt, hogy a bíróság szabjon ki végrehajtandó börtönbüntetést, és állapítsa meg, hogy abból nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett a főügyészség kiutasítást is indítványoz.

A gyanúsított elfogása után azt állította, eldurvult BDSM-szexbe halt bele az áldozat.