Váratlanul megtört, és lemondott Valencia kormányzója, akit a villámárvíz félrekezelésével vádolnak

Mazón lelép Fotó: JOSE JORDAN/AFP

Lemondott Carlos Mazón, a kelet-spanyolországi Valencia régió sokat támadott elnöke, engedve az általános felháborodásnak és a politikai nyomásnak. Ezek oka az volt, hogy kritikusai szerint nem tudta kezelni az egy éve a térségre zúduló, 229 ember életét követelő áradásokat.

„Nem tudom tovább csinálni” – mondta újságíróknak egy beszéd után, amelyben hevesen bírálta a központi kormányzat válságra adott válaszát. Nem árulta el, hogy előrehozott választásokat ír-e ki, hogy ki lesz az ideiglenes utódja, és azt sem, hogy lemond-e a regionális közgyűlésben betöltött helyéről – ami véget vetne mentelmi jogának. „Tudom, hogy hibákat követtem el. Elismerem őket, és egész életemben együtt kell élnem velük” – tette hozzá.

„Bocsánatot kértem, és ma ismét megismétlem. De egyik sem politikai számítás vagy rossz szándék eredménye volt.”

Mazón korábban azt hangoztatta, hogy „nincs olyan kormány a világon, amelynek eszközei lennének ahhoz, hogy megváltoztassa, megállítsa vagy elkerülje a heves esőzéseket, amelyek adott időpontban adott területen történelmi csapadékrekordokat döntöttek meg”.

A romok eltakarítása 2024 novemberében Fotó: JOSE JORDAN/AFP

Egy hete több tízezren vonultak végig Valencia városának utcáin, Carlos Mazon lemondását követelve. A tavaly október 25-i villámárvizet Európa egyik legsúlyosabb árvizeként tartják számon. A tüntetők minden hónapban megemlékeztek a katasztrófáról, és követelték Mazon lemondását. Az árvízről szóló figyelmeztetést ugyanis több mint fél nappal azután küldték csak ki, hogy az országos meteorológiai ügynökség a legmagasabb riasztási szintet adta ki a heves esőzések miatt. A katasztrófák kezelése pedig Spanyolországban a regionális kormányok hatáskörébe tartozik.

Mazón részt vett a katasztrófa első évfordulóján tartott megemlékezésen, ahol „gyilkos”, „gyáva” és „börtönben lenne a helyed” kiáltásokkal fogadták. Aznap elismerte, hogy „voltak dolgok, amelyek jobban is működhettek volna”. A 2024. október 29-i eseményekkel kapcsolatban kongresszusi vizsgálat folyik, és egy valenciai bíró is nyomozást indított annak megállapítására, hogy vannak-e bizonyítékok gondatlanságból elkövetett emberölésre és testi sértésre. (Guardian)