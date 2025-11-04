A közmédia nettó hírhamisítással igyekszik a Tisza ellen fordítani egy banki elemző szavait, akire Orbán is rászállt

Csak egy átlagos, a negyedévente megjelenő GDP-adatok után megszokott elemzői sajtóbeszélgetésnek indult hétfő délelőtt Németh Dávidnak, a K&H vezető elemzőjének találkozója az újságírókkal. A magyar gazdaság tovább tartó stagnálásának strukturális, belső piaci és világgazdasági okaival foglalkozó beszélgetés végén azonban olyan történt, amire az elmúlt években ritkán volt példa, amikor banki elemzők nyilvánosan szólalnak meg: Németh tett néhány nagyon markáns, a gazdaságpolitikával kapcsolatos kijelentést.

Egyrészt azt mondta: „Egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek”, illetve hogy a piaci várakozások szerint annak, ha a Tisza nyer a parlamenti választáson, rövid távon pozitív gazdasági hatása lehet, olyan kedvező hullám indulhat el, mint Tuskék lengyelországi győzelme után. Arról is beszélt, hogy a piaci folyamatok, befektetői várakozások alapján már a mostani forinterősödésben is benne lehet a Tisza győzelmével kapcsolatos várakozás.

Másrészt az is mondta, hogy bárki is nyeri a választást, annak jövő nyáron költségvetési kiigazításokra kell végrehajtania. És fel is sorolt néhány olyan, már bevezetett vagy bevezetni tervezett, beígért, illetve belebegtetett intézkedést, amik szerinte veszélyeztetik a költségvetési stabilitást. Ilyennek nevezte a 14. havi nyugdíjat, de beszélt arról is, hogy az állam nagyon sokat és rossz szerkezetben költ gazdasági támogatásra, vallási és rekreációs tevékenységre. Beszélt az édesanyák szja-mentességéről,a tao-szabályokról és a 3 százalékos kedvezményes lakásvásárlási hitel kamattámogatásáról is, mint olyan intézkedésekről, amikhez hozzá kellene nyúlni.

A sajtótájékoztató után beszélgetve többen is mondtuk, hogy a kormánypropaganda estére már a Tisza szakértőjeként fogja emlegetni. De arra, ami valójában történt, nem számítottunk.

Németh Dávid Fotó: Bankó Gábor/444

Egyrészt ugyanis Németh szavait tételesen meghamisította a közmédia, hívta fel a figyelmet egy olvasónk. A Híradó a „Megszorításokra számít a banki elemző, ha jövőre a Tisza párt nyeri a választást” címmel számolt be a sajtótájékoztatóról, vagyis konkrétan megmásították a szavait, azt az állítását, hogy bárki nyeri a választást, megszorítások kellenek. Ráadásul az úgynevezett híranyagban úgy sorolták fel Németh banki elemzőként elmondott véleményét a nyugdíjakról, az anyák szja-mentességéről, a támogatott lakáshitelről, mintha az azzal kapcsolatos esetleges – valójában csak szerinte szükséges – szigorításokat ő a Tisza esetleges választási győzelméhez kötötte volna.

Az M1 azt állította: az elemző arra számít, hogy „ha nyer a Tisza a jövő választáson, számos területen megszorítások jönnének. Németh Dávid szerint kevesebb támogatást kapnának a vállalatok, az egyházak és a különböző sportágak is. Ezen kívül kormányváltás esetén semmi esélyt nem lát a 14. havi nyugdíjra sem”. Németh egyetlen szóval sem mondott ilyet, még csak nem is utalt erre. Ő csak annyit állított, hogy bármilyen összetételű lesz a parlament, illetve bárki bármilyen többséggel is alakít kormányt, nagyon keményen hozzá kell nyúlnia a költségvetéshez, és felsorolt néhány területet, ahol szerinte szükséges vagy lehetséges lenne a költségvetési kiigazítás. De egy szót nem mondott arról, hogy a Tisza ezt csinálná, ha nyerne.

Az úgynevezett közmédia ráadásul – meglepetés! – rettenetesen bután és önellentmondóan csinálta a hírhamisítást. Egyrészt a híranyag illusztrálására a mi cikkünket is megmutatták, így azt a részt is, amiben ott áll (sőt, a Youtube-videó nyitóképén lévő cikkrészlet harmadik bekezdésében is ez látható): „bárki is győz, 2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni”. Tehát saját hírük illusztrációja cáfolta saját hírhamisításukat.

Ráadásul miközben egy négyperces híranyagban hazudoznak Németh állítólagos szavairól, ami a Tisza-kormány megszorításaival foglalkozik, amikor az esetleges kormányváltás rövid távon pozitív gazdasági hatásairól van szó, ez hangzik el: „A piac azt látja, hogy ha Magyar Péterék nyernek a tavaszi választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el. A banki elemző azt azonban nem tette hozzá, hogy a piac által várt és általa kedvező hullámnak nevezett intézkedések a magyar emberek számára súlyos megszorításokat jelentenének”. Tehát Németh, aki az M1 szerint elmondta, hogy milyen megszorításokra készül a Tisza, az M1 szerint nem mondta el, hogy milyen megszorításokra készül a Tisza.

De nem csak ez a teljes zavaros és önellentmondó hírhamisítás jelzi azt, hogy a kormánypropaganda kapkodó üzemmódban próbálja felhasználni a banki elemző szavait. Hanem az is, hogy Orbán Viktor, akihez szintén eljutott a téma, egészen más irányból ment neki Némethnek. A miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-posztjában nem arról írt, hogy az elemző elszólta magát, és komoly megszorításokat vár a leendő Tisza-kormánytól (ami, még egyszer mondom, hazugság, hiszen nem ezt mondta), hanem arról, hogy a bankárvilág, és személyesen Németh Dávid beállt a Tisza mögé.



Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán értelmezésében a „nemzetközi bankvilág”, amely már régóta fenekedik Magyarország ellen, „leadta a rendelést”. Szerinte ennek jele, hogy hétfői szavaival Németh, azaz „egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba”; épp egy belga banké, ugyebár, belga, mint Brüsszel; el ne kerülje a figyelmünket ez a részlet.

A miniszterelnök szerint „Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét”, méghozzá a bankadó miatt. Az ő világmagyarázatában az történt, hogy „a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé”, világossá téve, hogy milyen elvárásai vannak a majdani magyar kormánnyal szemben. Nem sokkal Orbán után egyébként a szuverénül gondolkodó Szánthó Miklósnak is ugyanez jutott eszébe – sőt, ő már továbblépett, és nem is a bankárvilágot, hanem általában a multikat látja a Tisza mögött (Magyar Péter slim fit vállai mögött lassan nem fér el a globális mindenki Brüsszeltől Ukrajnán és a bankárvilágon át az általában vett multikig).

Tehát most a fideszes narratíva szerint egyszerre történik az, hogy

egy banki elemző arra figyelmezteti az óvatlan magyarokat, hogy nagyon komoly megszorításokat hozna a Tisza győzelme;

ugyanez a banki elemző csak arról beszél, hogy rövid távon kedvező gazdasági hatása lenne egy kormányváltásnak, és nem beszél arról, hogy emiatt megszorítások jönnének;

és ugyanez a banki elemző, ahogyan a bankárvilág egésze, beállt a Tisza mögé.

Miközben egyébként semmi más nem történt, mint hogy Németh Dávid arról beszélt, ami egy gazdasági szükségszerűség: hogy az ész nélküli állami pénzszórás és a fegyelmezetlen költségvetési politikai ahhoz fog vezetni, hogy jövőre a választások után hozzá kell nyúlni a büdzséhez. Egyébként ugyanúgy, ahogyan ez 2022-ben történt: Orbánék akkor is azzal riogattak a kampányban, hogy ha az ellenzék nyer, megszorítások lesznek, majd nyertek, és megcsinálták ők a megszorításokat, például a kata eltörlését vagy az úgynevezett rezsicsökkentés csökkentését.