Ez még csak AI-botlás vagy már az AI-hasraesés?

Kezdődik?

A Palantir részvényei hét százalékos eséssel nyitottak az amerikai tőzsdén kedden, annak ellenére, hogy éppen történetének legjobb pénzügyi eredményeit jelentette be, megemelte éves bevételi várakozásait, ráadásul azon kevés vállalatok közé tartozik, amelyik valódi, jelentős árbevételt érnek el mesterséges intelligencia-alkalmazások értékesítéséből. A Gyűrűk Ura minden látó kristálygömbjéről elnevezett, nagy teljesítményű adatfeldolgozó, -elemző rendszereket főleg állami, titkosszolgálati, katonai megrendelőknek fejlesztő vállalat az amerikai tőzsde legutóbbi nagy korszakának sikercége. Egyik fő tulajdonosa a Donald Trump legbefolyásosabb támogatói közép számító ultramilliárdos és szélősjobbos-libertárius-radikálkatolikus guru, Peter Thiel. (Funfaktum: korábban Soros György alapjai is intenzíven vásárolták a Palantir-papírokat.) A Trump-kormány hivatalba lépése óta, tehát kábé tíz hónap alatt megháromszorozta értékét, 2022 decembere óta pedig hat dollár körüli árszintről, 207 dollárig emelkedett a részvényárfolyam.

Alex Karp, a Palantir vezérigazgatója egy 2015-ös koncferencián Idahóban Fotó: SCOTT OLSON/AFP

A Palantir az AI-szektor egyik csúcsragadozója, az AI-buborékként vagy technológiai lufiként is emlegetett tőzsdemánia lakmuszcége, 450 körüli P/E-jével szinte perverz mértékben túlárazott. A P/E, avagy price per earnings az egyik legfontosabb tőzsdei mutató, a részvényár és az egy részvényre jutó nyereség hányadosa. Minél magasabb ez az érték, annál „drágábbnak” számít egy részvény, tehát magas árat hajlandók fizetni a papírért a befektetők annak ellenére, hogy a nyereség alacsony, nyilván a reményt árazva, tehát abban a bízva, hogy a jövőben a profit emelkedik (így a P/E hányados csökken). Az amerikai tőzsdén a legjobb cégek P/E értéke általában 15 és 30 között mozog.

A Palantir esését követték a techpapírok is: az AI-roham zászlóvivője, a világ pillanatnyilag legértékesebb vállalata (a múlt héten elérte az 5000 milliárd dolláros tőzsdei rekordértéket), az Nvidia chipgyártó 2,5 százalékot, a Tesla több mint három százalékot esett, a Nasdaq kompozit index több mint egy százalékkal gyengült. (A Nasdaq meg, ahogy általában, rántotta magával a Bitcoint, amely féléves mélypontja közelébe süllyedt – napon belül mínusz öt-hat százalék –, a Bitcoin meg a többi kriptót, és akkor álljunk meg itt a répamesében.)

Úgy tűnik, egyre több befektető bizonytalanodik el abban, hogy vajon kitarthat-e az elképesztő tőzsdei rekordokat hozó, 2022 vége óta szinte töretlen növekedés. (Trump vámbejelentései tavasszal csak néhány napra lökték mélyebbre az indexeket.) A Wall Street legnagyobb befektető cégeinek vezetői ma reggel már arra figyelmeztettek, hogy a következő egy évben akár tíz-húsz százalékos esést (korrekciót) is elképzelhetőnek tartanak a legnagyobb tőzsdei forgalmú amerikai részvényekben.

Ennél sokkal nagyobb és drámaibb visszaesésre, a 2000-es dotcombuktával vagy akár a 1929-es nagy tőzsdekrachhal összevethető vagy ezeket meghaladó sokkra számítanak sokan: az amerikai média, a hagyományos gazdasági hírforrások, a Youtube-csatornák és a podcastok az elmúlt hónapokban megteltek az óriási AI-buborékról és a közelgő összeomlásról szóló spekulációkkal. Körülbelül két hónappal ezelőtt maga Sam Altmann, az Open AI vezérigazgatója, az AI-boom egyik legnagyobb nyertese és legfőbb előidézője (a tőzsdei őrület a Chat GPT piacra robbanásával kezdődött) maga is AI-buborékról, befektetési mániáról beszélt.