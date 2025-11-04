Hamarosan visszavonul Cristiano Ronaldo

A portugál világsztár, Cristiano Ronaldo nemrég arra utalt egy interjújában, hogy „hamarosan” visszavonul, és azt is elárulta: nem tervezi, hogy a futballban maradjon aktív pályafutása után. Elmondása szerint több időt szeretne tölteni a családjával, és „más szenvedélyeinek” szeretne élni – írja a The Athletic.

Fotó: DAVID INDERLIED/dpa Picture-Alliance via AFP

A 40 éves játékos 23 éve kezdte profi karrierjét a Sporting CP csapatában, Lisszabonban. Jelenleg a szaúd-arábiai Al Nassr csapatánál játszik, ahol a szerződése 2027 júniusáig szól. Ronaldo továbbra is a portugál válogatottal szeretne részt venni a 2026-os világbajnokságon, amit az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. A Piers Morgannal készült interjúban azt mondta, hogy visszavonulása „nagyon, nagyon nehéz” lesz, és hozzátette: „Valószínűleg sírni is fogok.”

Arra a kérdésre, hogy van-e konkrét elképzelése a visszavonulás időpontjáról, azt mondta:

„Hamarosan. De úgy érzem, felkészült leszek. Nehéz lesz, persze, nagyon nehéz. Valószínűleg sírni is fogok… Nagyon-nagyon nehéz lesz, de már 25–26 éves korom óta tudatosan készülök a jövőmre. Úgy gondolom, képes leszek elviselni azt a nyomást.”

Az ötszörös aranylabdás futballista az interjúban elárulta, hogy 39 éves korára milliárdossá vált, és ezzel elérte egyik legnagyobb személyes célját. Emellett egyre nagyobb médiabirodalmat épít:

már 77 millió feliratkozója van a YouTube-on,

kiterjedt ingatlanvagyont birtokol,

és a CR7 márka alatt egy sokszínű üzleti portfóliót is kezel.

Ronaldo a 2025-ös eSport-világbajnokság globális nagykövete, a vébét évente rendeznek meg Rijádban.

Welcome @Cristiano as Global Ambassador of the Esports World Cup.



The GOAT of football, connecting everyone through the game. Together, we spotlight the next generation of athletes rising above. pic.twitter.com/ameCbmoprh — Esports World Cup (@EWC_EN) June 13, 2025

Cristiano Ronaldo azt mondta:

„Semmi sem hasonlítható ahhoz az adrenalinhoz, amit akkor érzünk, amikor gólt szerzünk. De vannak más szenvedélyeim is. Amikor visszavonulok, több időt fogok tölteni magammal, a családommal, a gyerekeimmel. Jobban jelen akarok lenni az életükben, családcentrikusabb ember akarok lenni.”

Azt is hozzátette, hogy szeretne új hobbikat felfedezni, szereti nézni a UFC-t, a küzdősportokat, és nagyon élvezi a padelt is. Vicces, új dolgokat szeretne csinálni, olyanokat, amiket eddig nem tehetett meg, mert 24 órában a futballnak élt. Emellett többet akar tanulni a saját cégeiről is. Azt mondta: