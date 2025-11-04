Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Fürst György ellen

A police.hu-ra kitett közlemény értelmében egy bv-bíró nemzetközi elfogatóparancsot adott ki az ellen a Fürst György volt szocialista politikus ellen, akit május 29-én a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélt a 2016 óta zajló centrumos „parkolási maffia” perben.

Október 22-én megírtuk, hogy Fürst nem vonult be a börtönbe, hanem megszökött és lapunk információja szerint Izraelben tartózkodik, miután jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alija-jogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt.

Ebben az előfizetőinknek teljes egészében olvasható cikkben gyűjtöttük össze, hogy pontosan miért is ítélték el Fürstöt.

