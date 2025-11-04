Sült csirke és steak is készült a kínai űrállomáson, ahol megtartották az első űr-barbecue-t

Először készítettek sült csirkét és fekete borsos steaket űrhajósok az űrben – írja a Global Times. Egy új fejlesztésű sütőnek köszönhetően a Kínai Űrállomáson a Sencsou–20 és –21 küldetés űrhajósai tartották meg a valaha volt első űr-barbecue-t, amiről videót is készítettek.

A kínai űrállomáson nemrégiben üzembe helyezett új sütő célja, hogy javítsa az űrhajósok életminőségét az űrben. Kínai űrkutatási szakértők elmondták: az új sütő lehetővé teszi, hogy az űrállomáson dolgozók mostantól frissen készült ételeket fogyasszanak, ami segít abban, hogy „otthonosabban” érezzék magukat a hosszú távú küldetések során.

A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) már 2020-ban teszteltek egy sütőprototípust, amivel az ISS legénysége öt csokidarabos kekszet sütött – ez volt az első alkalom, hogy élelmiszert sütöttek az űrben. A kekszek közül hármat 2020 elején egy SpaceX Dragon űrhajó hozott vissza a Földre. Az űrhajósok ekkor állapították meg, hogy az űrben jóval tovább tart a sütés: az első, 25 percig sütött keksz nyers maradt, de a második, 75 percig sült keksz már friss illatot árasztott az űrállomáson.

„Technikai szempontból nem meglepő, hogy az ISS kekszei annak idején félig nyersek maradtak, mivel a mikrogravitációban gyenge a hőáramlás és egyenetlen a hőeloszlás” – mondta Kang Guohua, a Kínai Asztronautikai Társaság vezető tagja. „A mi űrsütőnket viszont már a kezdetektől úgy terveztük, hogy figyelembe vegye az űrállomás energiakompatibilitását, a hő egyenletes eloszlását és a biztonsági előírásokat” – tette hozzá.

„Az űrállomás nemcsak laboratórium, hanem az űrhajósok otthona is” – mondta.

Fotó: JIN LIWANG/Xinhua via AFP

Kang szerint pedig egy barbecue nemcsak egy újabb étel az űrben, hanem a sütés élménye segít abban is, hogy az űrhajósok pszichológiailag a „földön maradjanak”, miután tudományos feladataikat teljesítették. Az ACC szerint a Sencsou–21 küldetés során az űrben fogyasztható ételek száma az új sütővel 190-re bővült, a menü ciklusa pedig 10 napra nőtt. A friss zöldségek, diófélék, sütemények és húsok űrbeli főzése és sütése mára valósággá vált.

A CMSA közleménye szerint a Sencsou–20 és –21 személyzete mostanra befejezte az űrbeli átadást-átvételt, a Sencsou–21 legénysége pedig majd november 5-én visszatér a Földre. A CMSA közlése szerint az induló csapat minden kitűzött feladatot teljesített, és a Sencsou–20 visszatérő kapszulájával a Dongfeng leszállóhelyre érkezik majd vissza.