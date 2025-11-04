Újabb, a kormánymédia által zaklatott érintett állítja, hogy le sem töltötte a Tisza appját

Krekó Péter
Krekó Péter

Újabb, a kormánymédia szerint a második tiszás adatszivárgás névlistáján szereplő személy állítja, hogy le sem töltötte az applikációt. Krekó Péter, a Political Capital igazgatója arról posztolt, hogy soha életében nem töltötte le a Tisza appját, amiről a kormánymédia szerint 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki. A tisztázatlan ügyben csak a kormányzati propagandagépezet lapjai írtak le az állítólagos listán szereplő állítólagos neveket.

De amióta megjelentek az erről szóló cikkek, már többen is azzal álltak a nyilvánosság elé, hogy már az sem igaz az egészből, hogy regisztráltak volna a Tisza párt applikációjában.

Krekó előtt így tett Vörös Szabolcs, a Válasz Online újságírója és Alföldi Róbert színész-rendező is. Utóbbi pert is indít az ügyben.

