2026 végéig maradhatnak magyar katonák Irakban

A Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amely a magyar katonák iraki szerepvállalását meghosszabbítja 2026 végéig.

A kormányhatározat szerint egy legfeljebb 20 – váltási időszakban 40 – fős katonai kontingens állomásozhat Irakban a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel és felszereléssel.

A Magyar Honvédség iraki jelenlét ENSZ határozatokból eredő kötelezettségvállalással, békefenntartással, a terrorizmus elleni küzdelemmel, a migráció megfékezésével, valamint az Iszlám Állam „által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának” elősegítésével indokolják.