Fáklyás tüntetést szerveznek Iványiék mellett Karácsonnyal

Fáklyás tüntetést tartanak jövő kedden a csoportos erőszakkal megvádolt Iványi Gáborék mellett az Oltalom Alapítvány Dankó utcai központja előtt. Ezt Fekete-Győr András jelentette be, a szervező a Politikai Üldözöttekért Alapítvány, Iványi Gáborral és Karácsony Gergellyel együttműködésben. A tiltakozást „az Orbán-rezsim politikai megfélemlítése ellen” hirdették meg.

A Magyar Evangéliumi Testvérközösséget vezető Iványi Gábor, valamint Donáth Anna, Gurmai Zita, Szél Bernadett és további három személy ellen az ügyészség hétfőn emelt vádat csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. Az ügyészség szerint a 74 éves lelkész és a vele szolidáris politikusok akkor valósították meg a tényállást, amikor 2022-ben élőlánccal akarták megvédeni az Oltalom épületét a NAV embereitől.

„Többen velem voltatok, amikor ki a létrán, ki a lépcsőn behatoltunk központi épületünkbe, a NAV szemszögéből hívatlan lábalattvalók, így lettünk „csoportosak”. Számomra felemelő volt ez akkor is, és most is az, amikor többen közületek aláírásukkal erősítik meg, hogy nem értenek egyet a főkolompos (én) és társaim bebörtönzésével. Szeretném elmondani nektek, hogy akkor is, ha végül ott végzem, ahol a bíráimat mozgósítók helye lenne, akkor is nagy dolog életemben ez az időszak, méltó utolsó szakasza annak. Nagyon hálásan köszönöm a szereteteteket. Tudnotok kell, hogy örökre a lekötelezettetek vagyok, büszke rátok és készen bármire értetek”

- írta barátainak címezve a vádemelés után Iványi a Kijev melletti Bucsából, ahová éppen a háború miatti rászorulóknak gyűjtött ételadományokat vitt ki.

A november 11-én este fél hétre, a Dankó utca 9. elé meghirdetett demonstráción az addigra hazatérő Iványi mellett Karácsony Gergely is felszólal.

Iványi Gábor Fotó: Bankó Gábor/444

Iványi Gábor a szeptember végén készült interjúnkban azt mondta, hogy az ellenük szerinte politikai okból indított eljárásoknak próbálnak ellenállni, amíg lehet: „Hiszek abban, hogy nem örökre vész el az, amit most kicsavartak a kezünkből, mert még a Nemecsek kezéből kicsavart zászló is visszakerült a Pál utcai fiúkhoz. Ezt mondtam a kollégáknak is, hogy mi ne adjuk fel, inkább csavarják ki a kezünkből. A dolgok nem örökre vesznek el, kivéve, ha az ember gyáván, önként feladja.”