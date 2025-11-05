Felszállás közben lezuhant egy cargo gép a louisville-i reptér mellett, legalább heten meghaltak

Egy UPS teherszállító repülőgép lezuhant és felrobbant, miközben felszállt a Louisville Nemzetközi Repülőtérről, kedden helyi idő szerint körülbelül 17:15-kor. Legalább hét ember meghalt, tizenegy pedig megsérült, de a halottak száma várhatóan emelkedni fog, számolt be a BBC.

Az utolsó tájékoztatás szerint a gép túlfutott a kifutópályán, és nekicsapódott a közeli épületeknek, köztük egy üzemanyag-újrahasznosító vállalatnak. A közösségi médiában közzétett felvételeken az látszik, hogy a gép megpróbált emelkedni, de mintha lángra kapott volna az egyik hajtóműve.

A helyszínen több mint 100 tűzoltó vonult, ők a tűz oltása mellett túlélők után is kutatnak. Mivel a repülőgép Hawaii-ra tartott, tele volt üzemanyaggal, ez okozta a nagy tüzet.

A tüzet mostanra nagyrészt sikerült megfékezni, és tovább folyik a kutatás a földön lévő áldozatok után. A repülőgép háromfős személyzetéről továbbra sincs hivatalos információ.

A vizsgálóbizottság várhatóan reggel érkezik a helyszínre, amikor a nappali fény pontosabb képet adhat majd a repülőgép-szerencsétlenségről, amelyet az állam kormányzója „katasztrofálisnak” nevezett.