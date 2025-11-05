Majdnem egy évig szinte állt a paksi bővítés

Még januárban történt egy omlás a munkagödörben Pakson, amikor az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) leállított egy fontos engedélyezési eljárást, ami kell a betonöntéshez. Az engedélyt csak november 4-én adta ki az OAH, most jöhet a betonöntés, amikortól a beruházás épülő erőműnek minősül majd a nemzetközi sztenderdek szerint - írja a HVG. Szijjártó októberben azt mondta, februárban folytatódhat a betonöntés.

Ugyanakkor az engedélyhez kiadott tájékoztatásból kiderül, a paksi építkezés majdnem egy évig szinte teljesen állt, és a most kiadott engedély is komoly feltételeket támaszt a folytatáshoz.

Paks II. az engedélykérelmet ugyanis eredetileg 2024 december 3-án nyújtotta be, tehát egy év kellett az engedély kiadásához.

Az első repedések ugyanis tavaly novemberben jelentek meg a munkagödör falán, majd januárban omlottak le betondarabok a gödör faláról, ami után az OAH leállította a munkavégzést.

Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Az csak most derült ki, hogy ezzel együtt az OAH felfüggesztette a részhasználatbavételi engedélyezési eljárást is.

Paks II. és a Roszatom a javítások és a vizsgálatok elvégzése után április 22-én kérte a munkatiltás feloldását. Az OAH június közepén engedte tovább a munkavégzést, ekkor folytatódott a részhasználatbavételi engedélyezési eljárás is.

Ennek során viszont hiánypótlásokat kért az OAH, és feltételeket is kikötött a folytatáshoz: