Muszlim szocialista lett New York polgármestere

A várakozásoknak megfelelően Zohran Mamdanit, a Demokrata Párt jelöltjét választották meg kedden New York 111. polgármesterének. A sok szempontból nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész világ fővárosának számító New Yorkban azonban ez, a demokraták politikusának végső győzelme volt az egész 2025-ös kampány egyetlen szokványos mozzanata. Az ehhez vezető út és Zohran Mamdani személye viszont olyan megdöbbentő és újszerű volt, hogy arra a világ összes demokráciájában érdemes figyelni.

Zohran Mamdani 1991-ben született Ugandában. Szülei az afrikai országban sokat szenvedett indiai kisebbséghez tartoztak. Muszlim édesapja egyetemi tanár, hindu édesanyja filmes. A család Mamdani ötéves korában Dél-Afrikába, két évvel később pedig New Yorkba költözött. A kis Zohran saját bevallása szerint is kifejezetten privilegizált gyermekkor után a 2010-es évek közepén nagyjából egyszerre kezdett a rapszakma és a politika iránt érdeklődni. Mr. Cardamom néven kiadott számai alapján jól döntött, hogy inkább az utóbbit választotta.

Mamdani az apját követve magát muszlimnak tartja, bár azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy mennyire tartja be a vallás különböző előírásait. Az iszlám eleve ritka az amerikai politika csúcsán, de ráadásul ő nemcsak a Demokrata Pártnak, hanem az Amerikai Demokratikus Szocialistáknak (DSA) is tagja, amelynek két legismertebb tagja Bernie Sanders szenátor és Alexandra Ocasio-Cortez kongresszusi képviselő. A szocializmus pedig még az iszlámnál is ritkább az amerikai politikában.

Sanders sokáig jelentéktelen mellékszereplő volt Washingtonban, ahol a szocializmus a hidegháború vége után évtizedekkel is szitokszó maradt, amit nem Svédországgal, hanem a Szovjetunióval asszociáltak. A 2016-os elnökválasztás demokrata előválasztásán azonban Sanders alaposan megszorongatta azt a Hillary Clintont, aki végül meglepetésre kikapott Donald Trumptól. Ekkor már érezni lehetett, hogy nem csak a republikánusoknál köszöntött be egy új korszak.

Trump győzelmét – és második győzelmét – ezerféleképpen elemezték és magyarázták azóta. Annyi mindenesetre biztos, hogy az előző évtizedekben megszokott, unalmas és centrista republikánus politikából való kiábrándultság jelentős szerepet játszott benne. És minden bizonnyal ugyanez vezetett Sanders és követői felemelkedéséhez az ellenkező, demokrata oldalon is.

Ahogy azt már Sanders felfutásánál többen megjegyezték, a DSA ideológiailag Európában jobboldali pártnak számítana, amerikai keretek közt azonban kétségtelenül balra áll a Clinton-Biden-Harris féle demokrata mainstreamtől. Mamdani ebben az amerikai léptékkel szélsőbaloldali mozgalomban lett politikus, akit először 2020-ban választottak meg New York állam képviselőházába, azóta pedig ezt kétszer is sikerült megismételnie. 2024 végén jelentette be, hogy elindul a Demokrata Párt polgármester-jelöltségéért, amit a körülmények számára szerencsés, a külvilág felé pedig botrányos együttállásának köszönhetően meg is szerzett.

Bár a városnak a közelmúltban voltak republikánus polgármesterei is, New Yorkban ma jóval több a demokrata szavazó. 2024-ben, amikor országosan Trump nyert, itt két és félszer annyian szavaztak az elnökválasztáson a demokrata Kamala Harrisre, mint a visszatérő republikánus elnökre. Ennek köszönhetően a közmegegyezés szerint az igazán nagy meccs New Yorkban a demokrata polgármester-jelöltségért zajlik. Aki azt megnyeri, annak már csak formalitás a polgármester-választáson elindulni, és simán nyerni.

Ennek megfelelően a 2021-es választáson a New York-iak több mint kétharmada szavazott a demokraták jelöltjére, Eric Adamsre. New Yorknak már több polgármestere volt, aki botrányról botrányra bukdácsolt, de Adams még ehhez képest is megdöbbentően simlisnek bizonyult. 2024-ben csalásért és korrupcióért vádat emeltek ellene, mivel több mint 100 000 dollár (40 millió forint) értékben fogadott el mindenféle ajándékokat, illetve kedvezményeket török állampolgároktól, polgármesterré választása előtt és után is. Cserébe pedig segített gyorsan engedélyeztetni a manhattani török konzulátus épületének megnyitását egy olyan nagyvárosban, ahol az ilyesmi hagyományosan lassan szokott csak sikerülni a különböző szigorú, például tűzvédelmi előírások miatt.

Adams nem mondott le, azután pedig végképp nem, hogy a 2025-ben hatalomra jutó Donald Trump úgy adott neki kegyelmet még az ítélet előtt, hogy az az új elnök egyik legelső csapása lett az amerikai jogállam alapjaira. A Demokrata Párt azonban szakított a saját polgármesterével, Adams pedig bejelentette, hogy el sem indul az idei előválasztáson, hanem inkább egyenesen az igazi választáson méreti majd meg magát, független jelöltként.

Adams távozása megnyitotta az utat az egyre népszerűbb Mamdani jelöltsége felé, ám 2025 márciusában jött az újabb csavar, amikor Andrew Cuomo bejelentette, hogy ő is indul a demokrata jelöltségért. Szemben a kívülálló Mamdanival, Cuomo, aki 2011-21 közt New York állam kormányzója volt, annyira az establishment része, hogy már az apja, a politikai legenda Mario is betöltötte ezt a pozíciót. Viszont még Adamsnél is botrányosabb a múltja. A korrupciós vádakból mindig sikerült kicsusszannia, de amikor 2021-ben már a sokadik nő vádolta meg erőszakos szexuális zaklatással, kénytelen volt lemondani.

Sokat elmond a második Trump-győzelem után teljesen tanácstalan Demokrata Pártról, hogy tárt karokkal fogadta Cuomót. De hiába a demokrata establishment és a pártot támogató nagyon gazdag emberek dollármilliós adományai, a lényegesen kevesebb pénzből gazdálkodó, 33 éves muszlim szocialista jelölt júniusban 56-44-re legyőzte a nagy múltú politikai dinasztia sarját. Ez volt a pillanat, amikor Zohran Mamdani hirtelen nagyon érdekes lett, és egész Amerikát elkezdte foglalkoztatni, hogy ki ez az ember, honnan jön és mit akar.