Trump újrajelölte Elon Musk űrhajós spanját a NASA élére

Donald Trump újrajelölte a milliárdos magánűrhajóst, Jared Isaacmant a NASA igazgatói posztjára, miután korábban visszavonta a jelölését az Elon Muskhoz fűződő kapcsolata miatt, számolt be a Guardian.

„Ma este örömmel jelölöm Jared Isaacmant, aki sikeres üzletember, filantróp, pilóta és űrhajós, a NASA igazgatójává. Jared szenvedélye az űr iránt, űrhajós tapasztalata és az a törekvése, hogy feszegeti a felfedezés határait, feltárja a világegyetem rejtelmeit, és előmozdítsa az új űrgazdaságot, ideálissá teszik őt, hogy egy merész új korszakot vezessen be a NASA számára. Gratulálok Jarednek, feleségének, Monicának és gyermekeiknek, Milának és Livnek” – írta Trump kedden a Truth Socialon.

A lépés több hónappal azután történik, hogy Trump visszavonta Isaacman első jelölését – aki Elon Musk milliárdos szövetségese – ugyanarra a posztra májusban. Pusztán egy héttel Isaacman megerősítése előtt Trump ezt posztolta: „A korábbi kapcsolatok alapos áttekintése után visszavonom Jared Isaacman jelölését a NASA élére. Hamarosan be fogok jelenteni egy új jelöltet, aki küldetés-orientált lesz, és az űrben Amerikát helyezi előtérbe.”

Isaacman eredeti jelölésének visszavonása néhány nappal Musk hivatalos távozása után történt, a SpaceX vezérigazgatójának a „különleges kormányzati alkalmazottként” betöltött szerepe a kormányzati hatékonysági osztály (Doge) élén feszültséget teremtett a Trump-adminisztrációban, és néhány tanácsadót frusztrált. Trump azzal is megvádolta Muskot, hogy túlzott befolyást próbált szerezni magának, amikor arra kérte az elnököt, hogy nevezze ki barátját, Jared Isaacmant a NASA élére. Később Trump Sean Duffy-t, a közlekedési minisztert nevezte ki ideiglenes NASA-igazgatónak, amíg állandó vezetőt választanak.

Jared Isaacman és Hayley Arceneaux az indulás előtt. Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Isaacman, a Shift4 volt vezérigazgatója, széles körű támogatást élvez az űriparban, ugyanakkor a képviselők aggályokat fogalmaztak meg Muskhoz és a SpaceX-hez fűződő kapcsolatai miatt, ahol magánűrutazóként több százmillió dollárt költött. Korábban a Demokrata Pártnak is adományozott. Áprilisi meghallgatásán azt hangsúlyozta, hogy egyensúlyt kell találni a NASA jelenlegi Hold-központú felfedezési stratégiája és a Marsra való fókuszváltás között, mondván, az Egyesült Államok mindkét célpontot megtervezheti.

Mint a NASA 18 000 alkalmazottját irányító vezető, Isaacmannak nehéz feladata lesz a Mars-prioritás végrehajtása, tekintve, hogy az ügynökség évekig és milliárdokért dolgozott azon, hogy visszajuttassa űrhajósait a Holdra.

A Trump általi újrajelölésre reagálva Isaacman köszönetet mondott a X-en, kiemelve a közösség támogatását: „Nem tudom, hogyan nyertem el ennyi ember bizalmát, de mindent meg fogok tenni, hogy megfeleljek ezeknek az elvárásoknak.