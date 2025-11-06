A Facebookon kritizálta Pintér nyilatkozatát, elővette a belügy, mennyit kell fizetni Hegedűs Zsolt magánrendelésén, és milyen feltételekkel lehet lemondani azt

POLITIKA
Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Kórházszövetség konferenciáján beszélt arról, hogy szíve szerint megbüntetné azokat a renitens betegeket, akik nem jelennek meg egy befoglalt időponton, de erről lebeszélte a környezete.

Erre reagált a Facebookon még aznap, kedd éjjel Hegedűs Zsolt, a Tisza párt egészségügyi miniszter-jelöltje, a párt egészségügyi szakpolitikusa, hogy ez egy rossz irány, mert sokan önhibájukon kívül nem jutnak el a rendelésre, a beteg hibáztatása pedig „nem gyógyít, hanem rombolja a bizalmat.” Leírta, hogy egy fejlett egészségügyi rendszerben a beteg értesítés kap a vizsgálat előtt, aznap is lemondhatja egy kattintással az időpontot, a várólista pedig automatikusan feltölti a helyeket.

A felsorolás egyik elemére csapott le csütörtökön egy sajtóközleménnyel a Belügyminisztérium. Ennek azt a címet adták, hogy Hegedűs „vizet prédikál, de bort iszik”, és emlékeztettek, hogy orvosként magánrendelést is folytat, ami 39.800 forintba kerül, és ezt többnyire előre kell kifizetni.

Hegedűs Zsolt
Forrás: Magyar Péter/Facebook

„Annak a betegének, aki a lefoglalt időpontot megelőző 72 órán belül nem mondja le vagy nem módosítja az időpontot, illetve öt percnél többet késik a vizsgálatról, nem fizetik vissza a vizsgálat díját vagy ha nem előre fizetett, kötbérként kiszámlázzák, és behajtják. A késés igazolása, az elháríthatatlan akadály bizonyítása nem lehetséges. Baráti. Betegbaráti.”

(Hegedűs amúgy egy magánegészségügyi központban rendel ortopéd szakorvosként.) A belügy azt elismeri, hogy Hegedűs kiváló ortopéd sebész, de szerintük „azt kritizálja, ami az állami járóbetegellátásban nincs, és nem is lesz.”

POLITIKA Hegedűs Zsolt pintér sándor időpontfoglalás magánrendelés egészségügy
