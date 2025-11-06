A Revolut megkapta az engedélyeket a magyarországi fióktelepe elindításához

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos nyilvántartásában megjelent a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe – írja a Portfolio a Revinfo olvasói bejegyzése alapján. A dokumentumok szerint a vállalat 2025. október 23-án kapta meg valamennyi szükséges hatósági jóváhagyást a hazai fiók működtetésének megkezdéséhez. Ezt erősíti az is, hogy a Revolut ügyfélszolgálati oldalán, a gyakran ismételt kérdések között frissítették a vonatkozó információkat. A tájékoztatás szerint a szolgáltatás rövidesen magyar IBAN-számmal lesz elérhető. A magyar ügyfelek eddig csak nemzetközi, litván bankszámlaszámot használhattak forint-egyenlegük kezelésére. Revolut magyarországi bankosodása régóta tart. Már egy éve megkezdték a toborzást a fióktelepre.