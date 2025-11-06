Kritikussá vált a helyzet Pokrovszknál, de az ukrán hadvezetés még nem adott parancsot a város elhagyására

A végéhez közeledik Pokrovszk ostroma, ami még 2024-ben kezdődött. A Meduza összefoglalója szerint jelentős orosz erők vannak a Donbaszban található fontos erődvárosban, amelyek több irányból is be tudtak nyomulni, és a rendelkezésre álló videók tanúsága szerint több helyen megerősítették pozícióikat. Úgy tűnik, már ellenőrzik az egyetlen olyan útvonalat is, amely eddig használható volt a szomszédos Mirnohradban állomásozó ukrán alakulatok ellátására. Az ukrán fegyveres erők vezetése ennek ellenére még nem adott parancsot Mirnohrad elhagyására, sőt azt állítja, ellentámadásaikkal képesek lesznek stabilizálni a helyzetet, illetve likvidálni a Pokrovszkban lévő orosz csapatokat.

A Meduza arról számol be, hogy míg a nyár óta eltelt hónapokban az oroszok sokáig csak kisebb csoportokban tudtak előretörni, addig mostanra nyilvánvaló, hogy egyre nagyobb számban foglaltak el több kulcsfontosságú objektumot. Így az övék a vasútállomás a központban, illetve a lakótelepek egy részét is ellenőrzik, nemcsak észak, hanem kelet felől is, ami a Dnyipro és a Rogyinszke felé vezető kijáratokat is érinti. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn 260-300 főre tette az itt jelen lévő orosz katonák számát, ám ez irreális alábecslése a valós helyzetnek.

Nem világos mindeközben, hogy az ukrán erők jelentős erőkkel vannak-e még jelen, mivel az újabb videókon már csak kisebb létszámú harcoló – vagy magukat megadó – csoportok láthatók.

Volodimir Zelenszkij ukrán tengerészgyalogosokkal Pokrovszk közelében, 2025. november 4-én Fotó: HANDOUT/AFP

Az elmúlt napokban kiderült, az ukrán felderítés több helikopter igénybe vételével vetett be desszantosokat Pokrovszk északnyugati ipari területein, de arról nincs információ, hogy ennek az akciónak mi volt a célja, és hogy sikeresnek bizonyult-e. Az oroszok azt állítják, hogy ezeket a csapatokat megsemmisítették, amit az ukránok cáfoltak.

A Meduza szerint az egyetlen esély, hogy Pokrovszk védelmét meghosszabbítsák, az, ha a szomszédos Rogyinszke mellett sikerül ellentámadást indítani. A kérdés az, hogy az ukrán hadvezetés erre akarja-e használni a térségben harcoló erőit, vagy a Pokrovszk–Mirnohrad-agglomerációt elhagyva alakít ki újabb védelmi vonalat.

Hasonlóan kritikus a helyzet a Harkiv megyei Kupjanszk térségében is, ott a város minden pontján jelen vannak az oroszok. Itt azonban még van esély arra, hogy kiszorítsák őket, mivel ellátásuk az Oszkil folyón keresztül nehézségekbe ütközik.