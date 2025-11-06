Magyar: A Fidesznek is érdeke, hogy összejöjjön a vita

„Nem rajtam fog múlni a miniszterelnöki vita” – válaszolta Magyar Péter a szerdai országjárásán miután többek között a jövő heti győri eseményről, és legújabb országjárásáról kérdeztük. „Orbán Viktoron múlik, hogy összeszedi-e a bátorságát, és kibújik-e a nők szoknyája és a zebrák mögül, és hajlandó-e válaszolni arra, hogy lett a hazánk húsz év alatt a legszegényebb és legkorruptabb uniós tagállam” – tette hozzá a Tisza elnöke.

Fotó: Németh Dániel/444

Szerdán Fejér megyében startolt el a Magyar Péter legújabb országjárása, amit az eddigi leghosszabb és „legfontosabb” országjárásként hirdettek meg, és ami során Magyar ellátogat majd ugyanazokra a helyszínekre is ugyanazokon a napokon, ahová Orbán Viktor országjárást hirdetett. Magyar először Csákvárra látogatott, ahol egy adománycsomagot adott át a helyi idősek otthonának, valamint egy rövid beszédet is tartott a Tisza nyugdíjasokkal kapcsolatos vállalásairól.

Ezután érkezett meg Csákberénybe, ahol megtartotta az Út a győzelembe névre keresztelt országjárásának első beszédét. Itt a 444 kérdéseire válaszolva elmondta, hogy ez az országjárásuk azért lesz más mint az eddigiek, mert ez lesz a leghosszabb sorozatuk, ami egészen a választásokig, április 12-ig fog tartani.

„Nem csak én fogom járni az országot majd, hanem a szakembereink, szakpolitikusaink, november 30-a után pedig az egyéni választókerületi jelöltjeink is, és az a feladatunk, hogy eljussunk minél több emberhez. Nincs ebben semmi nagy truváj vagy magic vagy titok” – mondta.

Magyar szerint azért is tud egyre népszerűbbé válni a párt, mert őszintén beszélnek és felnőttnek nézik az embereket. „Ezért is nyúl most ilyen aljas eszközökhöz a hatalom, mert ők is látják, hogy nemcsak a kutatásokban árad a Tisza, hanem a valóságban is” – tette hozzá.

Erre utalt az eseményen a beszédében is, amikor kitért rá, hogy a Karmelitában kitört a pánik, mivel úgy hallotta, a miniszterelnök csak nemrég tudta meg a valós támogatottsági adatokat, és ezért jelentett be Orbán Viktor országjárást, ami Magyar szerint nem lesz valódi. Ekkor ismét kihívta a miniszterelnököt vitára – ezt most Pinté Bence győri polgármester vetette fel –, azt üzenve, hogy Orbán ne meneküljön.

A 444 kérdésére elmondta, hogy ez utóbbi nem rajta fog múlni. „Én többször kihívtam már Orbán Viktort vitára, mivel a miniszterelnök az utóbbi 19 évben erre egyszer sem volt hajlandó”.