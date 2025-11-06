Megbírságolta a Médiatanács a Partizánt a nagy port felvert Aranyosi Péter-adás miatt

A roma származásúakra tett jogsértő kijelentésekkel összefüggésben szankcionálta a Partizánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, olvasható a tanács közleményében. Amely szerint: „Megsértette a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést az »Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről« című műsorszámban elhangzott, a roma származásúakra vonatkozó kijelentésekkel a Partizán közéleti-politikai YouTube-csatorna 2025. május 19-én. Emiatt a Médiatanács 200 ezer forint bírságot szabott ki a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványra a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezés mellett.”

Aranyosi Péter és a szóban forgó májusi Partizán-adás azután került be a hírekbe, hogy a humorista a miskolci mozis élményeire visszaemlékezve arról is beszélt: az általa dakotáknak nevezett romákról mindenki tudta, hogy tetvesek. Az ügyben számos közszereplő felszólalt, az MTVA gyűlöletkeltésre hivatkozva visszavonta Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűjét.

Aranyosi még júniusban azt mondta, többször is bocsánatot kért a „szerencsétlen vadhajtásként” értelmezhető kijelentésért. Hozzátette, őt azzal hívták be a Partizánba, hogy egy órát szórakoztassa a közönséget két politológus száraz anyagai között. Az élő adásban a humor természetéből fakadólag becsúszik egy-egy ilyen megszólalás, magyarázta.

„Egy humoristának pont ez a lényege, hogy mindig a humor, az tulajdonképpen egy jóindulatú normasértés. Ezért vannak cigány viccek, zsidó viccek, szőke nős viccek. Most akkor minden buta nő, vagy minden szőke nő sértődjön meg azon, hogy őt lebutázták?” – fogalmazott a Roma Podcast – Cigány Podcast műsorban.