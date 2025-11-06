Renner Erika és Cservenka István kapta a TASZ Szabad-díját

Hetedszer adta át a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a SZABAD-díjakat szerdán este, azokat jutalmazva, akik kiállásukkal és tetteikkel egy szabadabb Magyarországért dolgoznak.

A közönség Szabad-díját a kapcsolati erőszak áldozataiért küzdő Renner Erika kapta.

Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs

Renner Erikát „a lúgos orvos áldozataként” ismerte meg az ország, de a gálaesten nem magáról beszélt, hanem arról, hogy mit tesz az igazságszolgáltatás rendszere a kapcsolati erőszak áldozataival. „Megtapasztaltam, hogy az áldozatok csak tárgyak az eljárásokban, nincsenek jogaik. Megkérdőjelezik, bagatellizálják a sérüléseiket, az alapvető emberi jogaikat is semmibe veszik, szétvizsgálják őket, kifárasztásra mennek” – mondta beszédében. Azért küzd, hogy a jogrendszer ne az elkövetőt védje, hanem igazságot szolgáltasson. „Ma itt állok Önök előtt. Nem azért, mert bántottak. Hanem azért, mert nem hagytam, hogy elnémítsanak. Nem hagytam, hogy tárgy legyek” – mondta Renner Erika.

A zsűri Szabad-díját Cservenka István speciális olimpikon kapta meg, aki évtizedekig intézményben élt, majd kivívta saját szabadságát.

Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs

„Kiálltam magamért, ezért szabadon élek 4 éve” – mondta Cservenka István 60 éves speciális olimpikon teniszező. Istvánnak értelmi fogyatékos emberként kellett megküzdenie azért, hogy úgy élhessen, mint mások. Évtizedekig élt egy nagy létszámú intézményben, ahová 2018-ban új fenntartó érkezett, és nagyon leromlottak az életkörülmények. Nem engedték Istvánt edzeni, főzni, helyette döntöttek az életéről, ezért el akarta hagyni az intézményt. A gyámhivatal azonban gondnokság alá akarta helyezni, a gondnoka szintén mindenről helyette döntött volna. István megharcolt a szabadságáért, a Validity Alapítvány segítségével bírósághoz fordult és kiharcolta, hogy önállóan élhessen és megkapja az ehhez szükséges támogatást.

Hét jelölt volt idén a díjra, róluk Dojcsák Dalma, a TASZ ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy „olyan bátor és szabad emberek, akik sokszor nem maguk választják ezt az utat. Szinte mindannyiukat bántotta, magára hagyta vagy átverte a hatalom, amelynek az lett volna a dolga, hogy megvédje a jogaikat. Ilyenkor sokan inkább csendben maradnak, abban bízva, hogy ha nem emelik fel a szavukat, legközelebb megússzák a jogsértéseket. A jelöltek előtt is ez a választás állt, ők azonban úgy döntöttek, nem maradnak csendben. Kiálltak a jogaikért, nem csak saját maguk, hanem mások védelmében is”.

Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs

A zsűri és a rendezvény partnerei különdíjakkal jutalmazták a többi jelöltet is:

Vidák Richárdot, aki volt állami gondozottként pert nyert az állam ellen a gyermekvédelmi rendszerben elszenvedett bántalmazás miatt.

A Wesley-s anyákat, akik kiálltak az igazukért, miután a tanévkezdés előtt három nappal bezáratta a kormányhivatal a gyerekeik iskoláját.

Tilly Henit, aki azért állt ki, hogy a szülő nők a kórházban együtt lehessenek újszülötteikkel.

Bátonyi Pétert, aki a hatalom fenyegetése ellenére is a nyilvánosság elé vitte a műemlékvédelmi munkája során tapasztalt visszaéléseket,

valamint az egyetemi autonómiáért kiálló MOME Frontot.

A SZABAD-díjat a TASZ idén a Loupe Színházi Társulattal közösen szervezte, a Brit Nagykövetség támogatásával. A Szabad-díj médiapartnere a 444.hu.