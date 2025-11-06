Teljesül palackvisszaváltó polgártársaink legmerészebb álma: ömlesztve is beveszi a matériát az új automata

Bemutatta Budapest első ömlesztett beöntésű palackvisszaváltó automatáját csütörtök reggel a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. egy III. kerületi Príma üzletben – írja az Index. Ebbe a műanyag palackokat, fémdobozokat és az üvegeket már nem egyesével kell behelyezni, akár száz darabot is feldolgoz a gép egyszerre.

A cikk szerint a norvég gyártmányú automatában alkalmazott technológia ötször gyorsabb, mint amikor egyesével dobálják a palackokat az eddig használt gépekbe.

Ez az automata még nem az az automata Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Mint kiderült, tesztüzem jelleggel működött már egy hasonló gép Pilisvörösváron, aminek a fogadtatása „minden várakozást felülmúlt”.

Az ilyen típusú automaták Európa számos országában évek óta használatban vannak, több mint 600 darab működik világszerte.

A Mohu idén 6-8 további ömlesztett beöntésű automatát telepítene, Budapestre és vidéki városokba is juthat belőlük.