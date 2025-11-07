A kijevi vezetés elküldte az új ukrán nyelvtörvény tervezetét a magyar kormánynak

Ukrajna elküldte az új oktatási és nyelvtörvény tervezetét a magyar kormánynak, amely korábban a magyar kisebbséget érő diszkriminációk miatt kritizálta a kijevi vezetést – írta meg a 24.hu Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes csütörtöki közlése alapján.

A magyar kormány a Kyiv Independent cikke szerint korábban tizenegy pontban fogalmazta meg elvárásait az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban. A pontok közt volt a nemzetiségi iskola státuszának visszaállítása, az érettségi elérhetővé tétele magyar nyelven, valamint a magyar nyelv használata a közéletben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Tarasz Kacska, az Európa és az euró-atlanti integráció ügyeiért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes. Fotó: KKM/MTI/MTVA

Bár az ukrajnai vezetés rendre tagadta, hogy diszkriminálná a kárpátaljai magyar kisebbséget, a miniszterelnök-helyettes szerint a mostani törvénytervezet tizenegy pontból ötöt tartalmaz - azt viszont egyelőre nem tudni, mi lehet az az öt pont. Kacska szerint ha a magyar kormány rábólint a tervezetre, a kijevi vezetés kész benyújtani a törvénytervezetet a parlamentnek.

A miniszterelnök-helyettes szerint az Ukrajnában található nagyjából száz magyar iskolának kétharmadában többségében magyar nyelvű az oktatás, csak néhány tárgyat tartanak ukránul. A többi intézmény főképp ukrán nyelvű, de több fontosabb tárgyat is magyarul tanítanak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a hét elején arról beszélt, hogy az Európai Bizottság részéről nagy nyomás van a magyar kormányt, hogy engedje el a követeléseit a Kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban. Szijjártó akkor azt mondta, a kormány ragaszkodni fog ahhoz, hogy Ukrajnának vissza kell adnia a 2015 óta elvett a nemzetiségi jogokat.