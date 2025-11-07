Elájult Trump vendége a Fehér Házban

Fel kellett függeszteni egy sajtótájékoztatót a Fehér Házban, mert egy nyilatkozó mögött álló férfi elájult csütörtökön. Az Ovális Irodában, Donald Trump elnök mellett álló férfin látszott, hogy kezd rosszul lenni, a körülötte állók fogták meg, hogy ne üsse meg magát, amikor összeesett. A Fehér Ház egészségügyi személyzete azonnal intézkedett, a férfi hamarosan magához tért, a tájékoztatás szerint teljesen jól van.

Az esemény arról szólt, hogy az Ozempic és a hozzá hasonló fogyasztószerek hamarosan olcsóbbak lesznek az Egyesült Államokban. (abc)



