Kiemelt ügyként kezelik a hatóságok a XIII. kerületi óvodákban és iskolákban történt tömeges ételmérgezést

A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli a a XIII. kerületi óvodákban és iskolákban történtek csoportos rosszulléteket – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) , a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleményéből.

Illusztráció: Halász Júlia/444

Mint azt délben a kórház közleménye alapján megírtuk, több nevelési és oktatási intézményből tegnap délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében. Az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal, közülük 47 gyermek szorult kórházi ápolásra. A hatóságok szerint mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.

A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet, utóbbi meg is kezdte a kivizsgálást. Ezen kívül Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes népegészségügyi hatósága járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági munkatársai pedig felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, majd a mintavételeket követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el. A mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül vizsgálja. A hatósági ellenőrzés kiterjed az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására, továbbá a műszaki és személyi higiénia vizsgálatára.