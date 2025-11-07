Már több mint két hónapja működik a bölcsőde, de fideszes politikusok most odamentek, hogy átadják

Komoly felvonulást rendeztek kormánypárti politikusok a baranyai Hidason pénteken. Az 1700 fős településen megjelent Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, Hargitai János, a térség fideszes parlamenti képviselője és Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés kormánypárti elnöke is, hogy átadják a település új bölcsődéjét. Minderről beszámolt az MTI és kivonult a közmédia stábja is.

Berg Csaba polgármester, Koncz Zsófia, Hargitai János és Őri László. Fotó: Hargitai János/Facebook

Csakhogy mint az Berg Csaba polgármester korábbi posztjából is kiderül, a bölcsőde már szeptember elseje óta működik. Az intézménytől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy valóban járnak már oda gyerekek több mint két hónapja, ez most az ünnepélyes átadás volt.

Az ünnepélyes átadáson az ott lévő páréves gyerekek - akik kis műsort is bemutattak a vendégeknek - meghallgathatták az államtitkártól, hogy a kormány mi mindent tett eddig a családokért és mi mindent tesz majd még jövő tavaszig, és milyen adókedvezményeket kapnak az anyák.

Hargitai János parlamenti képviselőtől arról értesülhettek a bölcsisek, hogy Orbán Viktor milyen fontos tanácskozásokat folytat Donald Trumppal a nagy vízen túl, illetve arról is, hogy a liberálisokéval szemben mi van a magyar kormány gazdaságpolitikájának fókuszában.

A baranyai önkormányzat elnökétől pedig azt tudhatták meg az érdeklődők, így a 3 év alatti gyerekek is, hogy a megyében az elmúlt másfél évtizedben tízmilliárd forintot fordítottak bölcsődék és óvodák építésére, korszerűsítésére, bővítésére.

Az MTI tudósítása alapján azt a felszólalók nem hangoztatták, hogy a bölcsőde EU-s pénzből épült, de lehet, hogy ez annyira nem is érdekelte volna a bölcsiseket.

És ha már arra jártak a kormánypárti politikusok, akkor - ahogy az bár jogsértő, de mégis megszokott - természetesen fel is használták a gyerekekről készült fotókat is. (A gyerekek arcát mi kitakartuk.)

Fotó: Hargitai János/Facebook