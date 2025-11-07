Több ezer repülőjáratot töröltek Amerikában a kormányzati leállás miatt

Több mint 2000 repülőjáratot töröltek vagy késleltettek pénteken az Egyesült Államokban, miután a légitársaságokat a forgalom csökkentésére utasították a szövetségi kormány leállása miatt. A döntés elsősorban a belföldi járatokat érinti az ország negyven legforgalmasabb repülőterén, hogy enyhítsék a nyomást a légiforgalmi irányítókon.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szerint a járatcsökkentés 4 százalékkal indul, és a jövő hét végére eléri a teljes 10 százalékot – figyelmeztetésük szerint naponta akár 4000 járat is érintett lehet. A repülőterek már korábban is küzdöttek a légiforgalmi irányítók hiányával, akik vagy betegállományba vonultak, vagy másodállást vállaltak, mivel fizetés nélkül dolgoznak a leállás alatt.

Utazók az indianapolisi repülőtéren Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Sean Duffy közlekedési miniszter szerdán jelentette be a járatcsökkentést. Az FAA indoklása szerint a légiforgalmi irányítók fáradtságot jelentettek, és a csökkentett szolgáltatás szükséges a légtér biztonságának fenntartásához. A szakszervezetek szerint a munkavállalók stressz miatt betegedtek meg, és sokan kénytelenek másodállást vállalni, hogy eltartsák családjukat – mindezt az USA történetének leghosszabb kormányzati leállása alatt, ahol az irányítók alapvető munkavállalóként fizetés nélkül kötelesek dolgozni.

A legnagyobb amerikai légitársaságok, köztük a United és a Delta, teljes visszatérítést ígérnek az érintett utasoknak a törölt járatokra. A leállás továbbra is tart, és egyre nagyobb hatással van a légi közlekedésre. (via BBC)